Florin Citu acuza Primaria Capitalei ca a deturnat destinatia subventiilor pentru apa calda, caldura si transport. "Vom vedea ce vor spune procurorii si instantele"

"Opinia mea personala este ca banii Primariei Municipiului Bucuresti destinati subventiei pentru energia termica si transport au existat, au fost in buget, veniturile au venit, am suplimentat venituri si, totusi, au ajuns in alta parte. Au ajuns, in baza unor contracte, in alte destinatii. Trebuie sa aflam unde au ajuns acesti bani. Bineinteles ca toti cei responsabili vor raspunde pentru acest lucru. Vom vedea ce vor spune procurorii si instantele", a declarat Ministrul Finantelor.Citu a prezentat ce a descoperit in urma controlului inceput in luna februarie la Primaria Capitalei."Au fost constatate fapte care ar putea constitui elemente infractionale, potrivit legii penale. Sa le luam pe rand. Angajare de cheltuieli din serviciul local cu serviciul public de alimentare a energiei termice, peste limita cheltuielilor aprobate, fapt care, potrivit legii, constituie infractiune. Plata fara baza legala din fonduri publice, in exercitiile financiare 2018 si 2019 in ceea ce priveste serviciul de furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat a cheltuielilor induse in valore de peste 80 de milioane de lei, in conditiile neindeplinirii de catre Municipiul Bucuresti a obligatiilor de a implementa programe de organizare. Plata fara baza legala din fonduri publice a sumei de 1.418.500 de lei, fara TVA, reprezentand contravalorea unor asa-zise servicii prestate, fiind vorba de un festival. Neasigurarea bunei administrari a fondurilor publice, ceea ce a dus la prejudicii aduse bugetului local in valoare de 50.970.082 de lei, reprezentand pierderi inregistrate in exercitiul financiar 2017 si 2018 de catre 18 operatori economici. Plata din fonduri publice fara baza legala a sumei de 6.014.993 de lei in perioada 2012 - 2017 catre Regia de Transport Bucuresti. Ca sa fie mai simplu, de la Primaria Municipiului Bucuresti au fost platite aceste sume de 6 milioane de lei catre Regia Autonoma de Transport Bucuresti si nu aveau legatura cu subventiile. Singurii bani care trebuiau sa mearga de la PMB la RATB erau banii legati de subventie. Aici nu exista baza legala", a explicat ministrul Finantelor.Citu sustine ca bugetul PMB a fost prejudiciat de zeci de milioane de lei."Neasigurarea bunei administrari a patrimoniului public, ceea ce a dus la prejudicii aduse bugetului local in valoare de 8.541.655 lei, reprezentand chiriile incasate de RATB. Prejudicii produse bugetului local in valoare de 47.447.661 de lei, cu nerespectarea de catre Municipiul Bucuresti a prevederilor dintr-o ordonanta de urgenta, in sensul in care municipiul Bucuresti a schimbat conditiile in care a initiat si derulat contracte. Sunt contracte a caror destinatie a fost schimbata ulterior", a spus Citu.Pe langa aceste fapte penale, au mai fost constatate sapte fapte contraventionale si au fost aplicate sase amenzi si un avertisment."In acest moment, in ceea ce priveste controlul la Primaria Bucuresti, situatia este urmatoarea: vom relua inspectia la Primaria Municipiului Bucuresti pentru verificarea investitiilor realizate din fonduri publice, precum si a celorlalte obiective de control neverificate. In acest moment avem un control la cinci companii infiintate in Municipiul Bucuresti de catre Primarie si, bineinteles, urmeaza ca activitatea economico-financiara si contabila a celorlalte companii sa fie verificata", a explicat ministrul Finantelor.Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat saptamana trecuta ca este definitivat controlul inceput in luna februarie la Primaria Capitalei, iar "legea a fost incalcata in toate aspectele investigate de Ministerul Finantelor". Ministrul preciza atunci ca Inspectia Economica (IE) este in control la cinci dintre companiile municipale si vor fi controlate toate.Primarul general in functie, Gabriela Firea , a sustinut ca echipa de control de la Ministrul Finantelor nu a gasit nimic in neregula la Primaria Capitalei si a plecat "cum a venit"."S-au fortat 10 luni sa gaseasca ceva, orice, si nu au reusit, pentru ca nu aveau ce sa identifice negativ", afirma Firea, care anunta ca a pregatit deja plangeri pentru abuz in serviciu.