Citu da asigurari ca dupa promulgarea legii 5G nu va fi luata o decizie impotriva unei companii din China: "Legea 5G doar prezinta conditiile si cine pot fi participantii"

Florin Citu a fost intrebat sambata, la Sibiu, daca dupa promulgarea legii 5G se va lua vreo masura in privinta unei companii din China."Nu se va lua nicio masura. Legea 5G doar prezinta conditiile prin care aceste licente vor fi...si cine pot fi participantii in cazul in care aceste licente vor fi vandute. Nu trebuie sa luam nicio masura impotriva unei companii", a raspuns premierul Florin Citu. Ambasada Chinei a reactionat dupa promulgarea Legea privind implementarea tehnologiei 5G , avertizand ca, in cazul in care companiile chineze vor fi excluse, interesele poporului roman si cooperarea chino-romana economica si comerciala vor fi afectate substantial.Conform reprezentantei diplomatice, abaterea de la normele industriei si standardele tehnice pentru a judeca securitatea cibernetica este impotriva simtului stiintific si este o negare a principiilor economiei de piata si a concurentei loiale, esenta acesteia fiind abuzarea conceptului de "securitate nationala", in vederea excluderii anumitor tari si companii, reprezinta un act tipic de discriminare si suprimare politica.Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de comunicatii de interes national si conditiile implementarii retelelor 5G.Actul normativ isi propune adoptarea unor masuri referitoare la autorizarea producatorilor de tehnologii, echipamente si programe software utilizate in cadrul infrastructurilor informatice si de comunicatii de interes national, precum si in retelele de comunicatii electronice prin intermediul carora se asigura servicii de comunicatii electronice de tip 5G - retele 5G, in vederea prevenirii, contractarii si eliminarii riscurilor, amenintarilor si vulnerabilitatilor la adresa securitatii nationale si apararii tarii.