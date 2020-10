Florin Citu: Avem cea mai mica rata a inflatiei din octombrie 2017 si pana astazi

"Este si luna septembrie mai mica. Este cea mai mica rata a inflatiei din octombrie 2017 si pana astazi. Rata inflatiei a scazut in fiecare luna in guvernarea PNL . Comparativ cu guvernarea socialista preturile au crescut sau rata a crescut la de 0 la 5,4. Deci avem acum cea mai mica rata a inflatiei din octombrie 2017 si pana astazi si asta contrar tuturor mesajelor alarmiste care vin de la PSD , explozia preturilor, penurie de bunuri de piata. Sunt si bunuri pe piata si pretul acestora scade. Mai mult, in luna septembrie preturile bunurilor alimentare au scazut fata de luna august, la fel si la bunurile nealimentare, ceea ce inseamna ca indicele sau rata inflatiei a scazut fata de luna august 2020", a declarat Florin Citu.Rata anuala a inflatiei a coborat la 2,5% in luna septembrie a acestui an, de la 2,7% in august, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 4,96%, serviciile cu 2,89%, iar marfurile nealimentare cu 0,62%, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS)."Preturile de consum in luna septembrie 2020, comparativ cu luna septembrie 2019, au crescut cu 2,5%. Rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 2,1%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (octombrie 2019 - septembrie 2020) fata de precedentele 12 luni (octombrie 2018 - septembrie 2019), calculata pe baza IPC, este 3,0%. Determinata pe baza IAPC, rata medie este 2,8%", se arata in comunicatul INS.Rata anuala a inflatiei IPC pentru sfarsitul anului curent si al anului viitor este prognozata la 2,7% si, respectiv, la 2,5%, potrivit Raportului asupra inflatiei publicat de Banca Nationala a Romaniei.