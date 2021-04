Ordinul care arunca in aer coalitia de guvernare. Premierul Florin Citu nu a fost informat despre noile criterii pentru carantinarea localitatilor

Potrivit unor surse guvernamentale citate de Digi24 , noile criterii nu au fost aduse nici in atentia altor decidenti politici si sunt pe cale sa genereze un nou scandal in coalitia de guvernare.Secretarului de stat i se reproseaza ca nu a anuntat nimic despre ordinul semnat.De altfel, Andreea Moldovan a declarat ca nu a discutat personal despre noile criterii cu premierul Florin Citu si ca documentul care a aparut in Monitorul Oficial a fost discutat si votat in Comitetul Tehnico-Stiintific, care e un comitet interministerial si in care se decid si hotararile CNSU. "Acest ordin intra in atributiile mele si era normal ca eu sa-l semnez", a spus Moldovan.Decizia la nivelul guvernului a fost de a nu se introduce noi criterii de carantinare, dupa ultimele decizii privind circulatia si programul magazinelor."Comitetul e un fel de grup de experti care apartine de CNSU. Nu se decid lucruri, Comitetul doar propune. Nu se pune problema ca hotararile se iau in acest comitet. Cel mult se fac propuneri. Decizia se ia la nivel de CNSU. Trebuia sa fie o hotarare CNSU in spatele acestui ordin. Nici in comitet nu a existat un acord", a declarat o sursa apropiata discutiilor din CNSU, conform sursei citate.