Citu: Ordonanta privind esalonarea la plata pe o perioada de 12 luni a obligatiilor fiscale, prezentata in sedinta de Guvern

"In cadrul sedintei am prezentat, intr-o prima lectura, Ordonanta de Urgenta care priveste mai multe masuri fiscal-bugetare si modificari ale unor acte normative. Sa va prezint cele mai importante elemente ale acestei ordonante: in primul rand, avand in vedere ca se apropie 25 octombrie, venim cu o completare si cu o inlesnire la plata pentru obligatiile bugetare restante dupa data declararii starii de urgenta, administrate de organul fiscal central. Este vorba de o reglementare simplificata, o procedura simplificata de acordare a unei esalonari de plata pe o perioada de 12 luni pentru obligatiile care au fost acumulate fiscale, bugetare, acumulate de la inceputul starii de urgenta pana la 25 octombrie. Foarte important, beneficiarii acestei facilitati sunt toti contribuabilii, indiferent de forma de proprietate, inclusiv cei care au in derulare o inlesnire la plata potrivit Codului de procedura fiscala si care nu inregistreaza obligatii fiscale - foarte important acest lucru - restante la data declararii starii de urgenta", a mentionat Citu.