Citu despre pandemie: vor mai fi valurile patru, cinci dar mai mici

"Rata de pozitivare a scazut mai rapid decat ne asteptam, in corelatie cu rata de vaccinare mai buna. Avem deja 100.000 de persoane care se vaccineaza zilnic si in acest context am spus ca este omentul sa luam aceasta decizie. Dar, repet, este a nu stiu cata oara in care lumea spune ca sunt prea optimist. Trebuie sa vedem ca aceasta economie, administrata liberal de un an jumatate, a performat mai bine decat se astepta oricine, intr-o perioada de criza. In aceasta cammpanie si ceea ce incepem din acest moment este sa ne gandim, pentru ca din punctul meu de vedere pandemia va trece, va mai fi valul trei -patru-cinci, dar mai mici poate, dar trebuie sa ne gandim la economia dupa pandemie si acesta este primul pas al economiei dupa pandemie", a declarat Citu la Digi 24.Florin Citu a fost intrebat daca nu se renunta prea repede la portul mastii i n statiile deschise si a afirmat:"A cata oara mi se spune ca sunt prea optimist... Anul trecut mi se spunea ca sunt prea optimist cand am spus ca vom lua masurile cele mai bune ca sa evitam o criza economica, am avut cea mai mare crestere economica, am avut incasari anul acesta, am castigat increderea investitorilor straini. Cand am inceput si am avansat aceasta data de 1 iunie mi s-a spus ca sunt prea optimist si nu se va intampla. Am avut mai multe scenarii si in discutia pe care am avut-o si cu domnul presedinte, am zis sa luam in calcul sa crestem putin indicatorii la care ne uitam si daca avem rezultate mai bune la unii dintre acesti indicatori, vom lua masurile mai devreme. Si astazi, dupa discutia pe care am avut-o...A fost un cumul de factori, a mers mai bine valul trei decat ne asteptam".Citu a precizat, insa, ca starea de alerta ramane."Deocamdata, abia am adoptat-o, nu vad in acest moment o ridicare a starii de alerta. Pandemia nu a disparut", a mai declarat premierul.