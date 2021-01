Premierul Florin Citu: "Putem redeschide scolile din 8 februarie". Care este conditia esentiala

"Am avut o discutie si cu domnul Kelemen Hunor si cu domnul Dan Barna. Da, si eu vreau sa fie redeschise scolile si restaurantele. Daca nu va fi problema asta pe sanatate, acestea vor fi redeschise. Personal cred ca trebuie sa facem eforturi pentru ca scoala sa fie deschisa cat mai repede. Pana acum am vazut ca a scazut numarul infectarilor si am ajuns la un numar confortabil. Daca se mentine si pastram aceasta tendinta descendenta, putem sa deschidem scolile pe 8 februarie. Dar, repet trebuie reduse efectele pandemiei", a afirmat Florin Citu, intrebat la finalul sedintei de Guvern de miercuri daca a discutat cu liderul UDMR Kelemen Hunor despre posibilitatea redeschiderii scolilor pe 8 februarie.Presedintele UDMR Kelemen Hunor a afirmat ca opinia reprezentantilor formatunii este ca invatamantul clasic trebuie reluat din 8 februarie, in special gradinitele, clasele primare si terminale a VIII-a si a XII-a. El a mentionat ca Uniunea incearca sa "impuna" aceasta opinie si partenerilor de guvernare.Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , a anuntat ca Guvernul va adopta o ordonanta de urgenta pentru continuarea invatamantului exclusiv online pana in 8 februarie, dar a afirmat ca isi doreste ca semestrul al doilea sa se deruleze "in maniera clasica".