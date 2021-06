Noi relaxari de la 1 iulie: baruri si restaurante deschise pana la ora 2 noaptea, concerte cu numar mare de spectatori doar daca sunt vaccinati

Intre altele, se permite organizarea de festivaluri , spectacole, concerte si evenimente culturale cu peste 2.500 de spectatori, cu conditia ca acestia sa fie vaccinati, sa poarte masca de protectie si sa li se asigure o suprafata de un metru patrat pentru fiecare."Am modificat anexele 2 si 3 la hotararea Guvernului privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 12 iunie. Este vorba de noi relaxari", a anuntat Citu. Premierul a prezentat cateva dintre acestea."In spatiile inchise sau deschise, competitiile sportive se pot desfasura pe teritoriul Romaniei cu participarea spectatorilor pana la 50% din capacitatea maxima a spatiului, in anumite conditii... un numar mai mare de participanti la spectacole, concerte, festivaluri publice si private sau alte evenimente culturale organizate in aer liber - 2.500 de spectatori, bineinteles peste aceasta cifra toate persoanele trebuie sa fie vaccinate.Se permite organizarea festivalurilor, desfasurarea in aer liber a spectacolelor, concerte, festivaluri publice sau private si a altor evenimente culturale cu participarea unui numar mai mare de 2.500 de spectatori cu asigurarea unei suprafete de un metru patrat pentru fiecare persoane - initial erau 2 metri patrati, am redus si acest numar - precum si cu purtarea mastii de protectie. Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului", a explicat el.Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a propus ca de la 1 iulie la evenimentele private (nunti, botezuri, mese festive) sa se desfasoare cu 100 de invitati la interior si 150 de invitati la exterior fara a fi solicitata dovada vaccinarii, a unui test negativ sau a trecerii prin boala. In cazul in care toti invitatii sunt vaccinati, testate sau fac dovada trecerii prin boala, limita este de 300 de persoane.Restaurantele si cafenelele pot fi deschise pana la ora 2 noaptea, la capacitate maxima.Va fi prelungit programul cluburilor si al barurilor pana la ora 2 noaptea, iar pensiunile si hotelurile pot caza la limita maxima. In continuare, in cazul cluburilor si al barurilor se mentine restrictia potrivit careia pot intra doar persoanele vaccinate.Creste si numarul spectatorilor care pot participa le evenimente sportive la 50% din capacitate, indiferent daca evenimentul se desfasoara la interior sau la exterior, cu conditia ca spectatorii sa fie vaccinati sau testati. Daca toate persoanele sunt vaccinate, evenimentele se pot desfasura cu participarea spectatorilor pana la capacitatea maxima a spatiului.Se redeschid si targurile, balciurile si talciocurile. Si salile de fitness vor fi deschise pana la capacitatea maxima,