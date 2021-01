VIDEO Citu: Suntem pregatiti pentru a doua etapa de vaccinare. Tinta este de a avea 1.000 de centre de vaccinare si sunt sigur ca va fi atinsa

"Da, suntem pregatiti. Eu zic ca in Romania campania de vaccinare merge bine, iar estimarile sunt sa mergem catre 150.000 de vaccinuri pe zi. Erau ieri, cand m-am uitat, 230 de centre de vaccinare, dar tinta de a avea 1.000 de centre de vaccinare este una ambitioasa. Sunt sigur ca va fi atinsa. Trebuie sa aducem mai multe vaccinuri, sa crestem ritmul in care vin vaccinuri in Romania. Asta este de fapt o provocare, dar aici suntem si limitati de ceea ce se intampla in Uniunea Europeana, cum sunt vaccinurile aprobate si sa fie dupa aceea livrate. Eu spun ca suntem gata sa vaccinam 100.000 de oameni rapid, pe zi", a afirmat Florin Citu, intrebat la finalul sedintei de miercuri a Guvernului daca suntem pregatiti pentru etapa a doua de vaccinare.Florin Citu le-a transmis prefectilor, in videoconferinta de marti, ca etapa a doua a vaccinarii impotriva COVID-19 va incepe saptamana viitoare, iar pana atunci cele 932 de centre de vaccinare, din afara spitalelor, trebuie sa fie gata.