Ciuca, mesaj de Ziua Armatei Romane: Noile generatii de militari se inclina astazi in fata tuturor eroilor care si-au dat viata pe campul de lupta

"La multi ani, dragi militari! Ziua Armatei Romaniei este, pentru noi, un prilej de aducere aminte a sacrificiului romanilor pentru pastrarea fiintei nationale, a independentei si integritatii tarii noastre. Este, de asemenea, un prilej de bilant al activitatii militarilor nostri si, totodata, un moment cand privim catre viitorul institutiei militare. In cel de-Al Doilea Razboi Mondial, militarii romani au luptat cu vitejie pentru eliberarea teritoriului national, ziua de 25 Octombrie 1944 devenind un simbol al eliberarii de sub ocupatia straina a orasului Carei si a intregii Tari. Ne inclinam cu respect si pretuim sacrificiul celor care au dus la indeplinire aceasta misiune de onoare, multi dintre ei platind cu viata pentru atingerea idealului de libertate. Tuturor, pandemia COVID-19 ne-a afectat activitatea si ne-a schimbat modul de viata. Masurile de protectie sanitara nu ne permit sa desfasuram anumite activitati publice asa cum ne-am fi dorit si cum s-ar fi cuvenit pentru cinstirea eroilor neamului. Dar gandul nostru va fi la ei, la cei nu au cedat si s-au jertfit pentru recapatarea independentei si demnitatii nationale", a declarat Nicolae Ciuca, printr-un comunicat al MApN.El a mai spus ca militarii de acum se inclina astazi in fata eroilor care si-au dat viata pe campul de lupta."Sunt deja 76 de ani de la acest eveniment istoric, iar numarul celor care au contribuit la infaptuirea acestui deziderat national, eliberarea ultimei palme de pamant romanesc de sub ocupatia horthysta, scade vazand cu ochii. Nu-i vom uita niciodata pe cei care au plecat dintre noi, dar inca mai putem avea privilegiul sa stam fata in fata si sa aflam direct de la ei cum s-a scris istoria celei de-a doua conflagratii mondiale. Mai sunt doar 3.500, sa nu ratam aceasta unica ocazie. Onoare si respect veteranilor nostri! Noile generatii de militari se inclina astazi in fata tuturor eroilor care si-au dat viata pe campul de lupta! Militarii Armatei Romaniei de astazi continua traditia si poarta cu mandrie drapelul tricolor in teatrele de operatii din afara teritoriului national, indeplinind cu profesionalism si daruire toate misiunile incredintate, alaturi de aliati si parteneri", a completat Ciuca.Acesta a multumit celor 1.150 de militari romani aflati peste granite pentru efortul pe care il depun in indeplinirea misiunilor."Le transmit celor 1.150 de militari romani aflati in afara granitelor tarii un sincer "La multi ani!" si sa le multumesc pentru efortul lor, sa le multumesc pentru felul in care indeplinesc misiunile incredintate, sa le multumesc pentru cuvintele frumoase si onorante pe care le-am primit din partea oficialilor straini care au militari ce actioneaza impreuna cu ei in teatrele de operatii. Misiunile din afara teritoriului national nu sunt deloc usoare. Pentru indeplinirea acestora, unii dintre militarii nostri au platit cu viata, iar altii au suferit rani care le-au afectat sanatatea. Ministerul Apararii Nationale nu isi va uita niciodata eroii si va avea intotdeauna grija de familiile lor, dar si de ranitii nostri. Ne inclinam cu respect in fata sacrificiului lor. Militarii se instruiesc permanent, chiar si in aceste momente dificile, pentru indeplinirea misiunii fundamentale a Armatei Romaniei, aceea de a apara suveranitatea, independenta, unitatea si integritatea teritoriala a tarii. In paralel, programele de inzestrare cu armament si echipamente performante continua pentru a putea oferi Romaniei capacitatea de a se apara in fata tuturor posibilelor amenintari externe. Ne bazam, in constructia apararii noastre, pe apartenenta la Alianta Nord-Atlantica si la Uniunea Europeana, dar si pe Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii, care este astazi mai solid ca niciodata. Insa, inainte de toate, avem datoria sa ne bazam pe noi insine, pe institutiile sistemului national de aparare si securitate. Vom atinge acest deziderat numai daca vom dezvolta acele tipuri de forte si capabilitati care sa ne permita sa ripostam oricarui posibil agresor", a mai afirmat Nicolae Ciuca.Ministrul Apararii a amintit si de angajamentele asumate la nivelul NATO."Romania, in acord cu angajamentele asumate la nivelul NATO, gazduieste deja mai multe structuri de comanda si control aliate: Unitatea de integrare a fortelor NATO, Brigada Multinationala Sud-Est, Comandamentul Diviziei Multinationale de Sud-Est, iar in scurt timp se va constitui si Comandamentul Corpului Multinational Sud-Est la Sibiu. O amprenta vizibila a NATO in Romania, cu un rol-cheie in asigurarea comenzii si controlului trupelor aliate in situatiile in care s-ar impune dislocarea acestor forte pe teritoriul Romaniei. Transmit un gand de pretuire si militarilor in rezerva si retragere, tuturor celor care si-au servit Tara cu credinta si care sunt gata sa revina oricand sub drapelul national pentru a apara valorile democratice si fiinta nationala. Activi, in rezerva sau retragere, suntem cu totii militari! Ministerul Apararii Nationale va continua sa sprijine inlaturarea discriminarilor majore din sistemul pensiilor militare de stat, create de diferitele acte normative care reglementeaza acest domeniu", a explicat Ciuca.El a incheiat prin a spune ca Ziua Armatei Romane este pentru toti romanii o ocazie de a arata pretuirea fata de militarii care indeplinesc misiuni."Dragi militari, Ziua Armatei Romaniei constituie, pentru toti romanii, ocazia de a va arata pretuirea noastra, de a va multumi pentru modul in care va indepliniti misiunile, pentru devotamentul si profesionalismul dumneavoastra. Transmit felicitari si urari de succes intregului personal al Armatei Romaniei, precum si celor aflati in rezerva sau in retragere si, in mod special, veteranilor de razboi", a conchis Ciuca.Ziua Armatei Romane va fi sarbatorita duminica printr-o serie de manifestari organizate, in format restrans, in principalele garnizoane din tara, in statele in care Romania are acreditati atasati ai apararii si in bazele militare din teatrele de operatii unde sunt dislocati militarii romani, informeaza MApN.In campaniile celui de-Al Doilea Razboi Mondial, efortul de razboi a implicat dislocarea pe front a aproximativ 540.000 de militari, dintre care peste 90.000 si-au pierdut viata, aproape 60.000 au fost dati disparuti, iar peste 330.000 au fost raniti in lupta. Dupa eliberarea teritoriului national, la 25 octombrie 1944, Armata Romaniei a continuat sa lupte pe teritoriile Ungariei, Cehoslovaciei si Austriei, alaturi de trupele aliate, contribuind la victoria obtinuta la 9 Mai 1945, ce a marcat sfarsitul celui de-Al Doilea Razboi Mondial in Europa.