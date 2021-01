Ciucu acuza ca primarii nu au primit bani pentru campania de vaccinare: "Avem deficit de 35 de milioane de lei si personal in primarii care taie frunza la caini"

Ciprian Ciucu a reprosat si faptul ca primarii nu au fost consultati in realizarea acestei Ordonante de Urgenta. El a insistat ca ordonanta "doar ne da sarcini si responsabilitati, fara sa asigure si un oarecare buget" si a cerut ca aceasta sa fie modificata, astfel incat povara financiara sa fie mai corect distribuita. Bugetul Sectorului 6 a inregistrat un deficit de 35 de milioane de lei anul trecut, potrivit B1 TV "Impactul va fi foarte mare pentru ca se prevede acolo sa dam 80 de lei pe ora medicilor, si asistentelor, si personalului care ii primeste. Nu ne-a consultat nimeni din pacate. Unii din noi deja avem medici asistente si personal in cadrul primariilor care, scuzati-mi eufemismul, taie frunza la caini si care pot fi directionati catre aceste centre. De ce sa vii cu costuri suplimentare? Daca cineva punea mana pe un telefon si ne chema la o consultare, nu cred ca nu puteam sa spunem acest lucru", a declarat Ciucu la B1 TV.Primarul sustine ca banii ar putea fi decontati prin programul national de rezilienta.Sectorul 6 va avea 18 centre de vaccinare anti-Covid-19.Asociatia Municipiilor, condusa de liberalul Emil Boc , a solicitat Ministerului Sanatatii, condus de Vlad Voiculescu USR -PLUS), asigurarea resursei financiare pentru organizarea, dotarea si operationalizarea centrelor de vaccinare.