Ciucu vrea sa modernizeze Strada Liniei, sa faca zone de promenada si un pasaj pietonal in zona Lujerului. Proiectele, discutate in sedinta de Consiliu

Pasajul de la Lujerului, in administrarea Consiliului

"Se aproba solicitarea catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti de a imputernici Consiliul Local al Sectorului 6 sa achizitioneze, pentru si in numele Municipiului Bucuresti, terenurile limitrofe Strazii Liniei, Sector 6", prevede un proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei.Potrivit referatului de aprobare, achizitia terenurilor va permite demararea unui proiect de investitii care urmareste sa valorifice potentialul zonei atat prin extinderea si modernizarea Strazii Liniei, refacerea sistemului rutier, precum si prin amenajarea unor zone pietonale de promenada si de agrement."Se aproba transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 in administrarea directa a Administratiei Domeniului Public si Dezvoltare Urbana Sector 6 a imobilului - Pasaj limitrof pasajului subteran 'Lujerului', in vederea reabilitarii structurale, functionale si estetice a acestuia", stipuleaza un al doilea proiect de hotarare.Potrivit raportului de specialitate, inainte de decembrie 1989, pasajul feroviar subteran realiza legatura intre intreprinderea Semanatoarea Bucuresti si reteaua de cai ferate a CFR pentru transportul masinilor agricole in toata tara."Incepand cu anul 1990 acest pasaj nu a mai fost folosit si a intrat in paragina, devenind un focar de mizerie in zona centrala a Sectorului 6", se explica in raport.Administratia Domeniului Public si Dezvoltare Urbana Sector 6 propune reabilitarea structurala, functionala si estetica a acestuia, crearea unui pasaj pietonal care sa decongestioneze traficul rutier de la suprafata in intersectia Lujerului si amenajarea unei zone de promenada.