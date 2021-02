CJSU Bistrita-Nasaud a decis introducerea unor restrictii in comuna Lechinta si relaxarea masurilor in comuna Milas

"Conform Hotararii C.J.S.U 26/04.02.2021, se introduc restrictii in Lechinta si se reduc restrictiile in unitatea administrativ teritoriala Milas, unde incidenta cumulata a cazurilor de imbolnaviri cu COVID-19 in ultimele 14 zile este mai mare decat 1,5/1000 si mai mica de 3/1000 de locuitori In aceste unitati administrativ teritoriale activitatea operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor, se va desfasura fara a depasi 30% din capacitatea maxima a spatiului si in intervalul orar 6.00-23.00. Aceleasi restrictii se aplica si in cazul activitatii operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc. Purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, in toate spatiile publice deschise.Restrictiile prevazute de Hotararea C.J.S.U. 26/07.02.2021 se vor ridica in functie de incidenta cumulata a cazurilor de imbolnaviri cu Covid-19 in ultimele 14 zile, comunicata de catre Directia de Sanatate Publica.Aceste masuri intra in vigoare incepand cu data de 08 februarie 2021", arata un comunicat de presa al Institutiei Prefectului Bistrita-Nasaud.In unitatile administrativ-teritoriale unde incidenta cumulata a cazurilor de imbolnaviri cu COVID-19 in ultimele 14 zile este mai mica sau egala cu 1,5/1000 de locuitori: unitatile administrativ-teritoriale din judet, cu exceptia celor mentionate la alin. (1) si pentru care nu au fost introduse restrictii prin Hotarari ale CJSU adoptate incepand cu data de 15.10.2020, activitatea operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor, se va desfasura fara a depasi 50% din capacitatea maxima a spatiului si in intervalul orar 6.00-23.00.Aceleasi restrictii se aplica si activitatii operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc. Purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, in toate spatiile publice deschise. De asemenea, in situatia in care activitatea operatorilor economici este restrictionata sau inchisa, se permite prepararea hranei si comercializarea produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consuma in spatiile respective, mai arata sursa citata.