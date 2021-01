Cladire istorica din Bucuresti, salvata de la demolare. Nicusor Dan: "Nu se vor construi blocuri in locul cladirilor istorice"

Cladirea din strada Stirbei Voda 132 a fost salvata.



"In timpul mandatului meu nu se vor face demolari fara avize si nu se vor construi blocuri in locul cladirilor istorice din Bucuresti . Acest lucru este valabil si in cazul imobilului din strada Stirbei Voda 132. Anul trecut, in luna noiembrie, am suspendat autorizatia de desfiintare, autorizatie care fusese semnata de catre fosta administratie pe ultima suta de metri a mandatului", a scris edilul intr-o postare pe Facebook "Prefectul Municipiului Bucuresti a atacat astazi, la Tribunalul Bucuresti, actele administrative referitoare la acest imobil, respectiv certificatul de urbanism privind desfiintarea constructiei existente si construire imobil, autorizatia de desfiintare din 15.10.2020, precum si autorizatia de construire semnata de fostul primar Firea in data de 15.10.2020 pentru construirea unui bloc de 7 etaje. Ii multumesc prefectului pentru toate eforturile depuse", a scris Nicusor Dan."Astfel, avand in vedere faptul ca prefectul a atacat in instanta aceste acte, orice actiune de demolare/ construire se suspenda de drept.Si pentru imobilul din strada I.C. Visarion nr. 8 imi doresc ca autoritatile sa duca la capat ancheta si sa faca lumina in acest caz, pentru a putea reveni la o stare de normalitate privind protejarea patrimoniului cultural din Capitala. Este un alt potential abuz pe care, in trecut, l-am semnalat", a continuat primarul general al Capitalei."Atitudinea fata de patrimoniul national se schimba in Bucuresti si asta sper ca au inteles toti amatorii de tunuri imobiliare cu cladiri vechi, pline de istorie", a conchis acesta.