Pansament plin cu sânge găsit în chifla de la restaurant. Client: "Cel mai mult mă tem să nu fi luat vreo boală care se transmite prin sânge"

După ce ospătarul i-a adus ce a comandat, când a mușcat din chifla pe care a primit-o, și-a dat seama că ceva nu este în regulă. Când a verificat ce are în farfurie, acesta a avut un șoc: a descoperit că în chifla din care mânca se afla un pansament îmbibat în sânge, scrie pandurul.ro Bărbatul a anunțat conducerea restaurantului, iar în urma verificărilor, s-a descoperit că este vina bucătarului: Bucătarul a recunoscut că are o rană la degetul inelar și că i-a picat din greșeală pansamentul în aluatul din care a făcut chiflele. La orice restaurant care se respectă știu că bucătarii folosesc mănuși. Aici, nu. Cel mai mult mă tem să nu fi luat vreo boală care se transmite prin sânge, în momentul în care am mestecat acel pansament îmbibat”, a povestit clientul.Acesta i-a cerut patroanei să îl trimită pe bucătar la analize, pentru a afla dacă are vreo boală transmisibilă