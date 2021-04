Primarul Clotilde Armand a lansat o harta interactiva si indeamna bucurestenii sa reclame stalpii "sufocati de cabluri"

"Am lansat o harta interactiva prin care puteti semnala cablurile care ne sufoca orasul. Semnaleaza-ne stalpii sufocati de cablurile operatorilor de telecomunicatii!", anunta primarul pe Facebook "Pentru a putea realiza o harta cat mai completa a zonelor in care inca se regasesc pe domeniul public stalpi incarcati cu cabluri, am lansat o platforma in care puteti sa ne semnalati online prezenta acestora pe stalpi: https://impreunafacems1luna.ro/cabluri/FACTS: Operatorii de telecomunicatii trebuie sa respecte legislatia in acest domeniu si sa mute toate cablurile existente in acest moment de pe stalpi in subteran. In Sectorul 1, exista cea mai mare retea de infrastructura subterana pentru telecomunicatii din Bucuresti (500 km), insa exista si multe zone unde operatorii de telecomunicatii n-au migrat retelele de cabluri aeriene in subteran sau au lasat aceste cabluri pe stalpi fara sa le dezafecteze", mai scrie primarul.