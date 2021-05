Violente la evacuarea unei locuinte sociale in Cluj. Jandarmii, acuzati ca au folosit spay-uri lacrimogene impotriva copiilor VIDEO

Fostul deputat Adrian Dohotaru a postat pe pagina sa de Facebook mai multe imagini cu evacuarea unei familii din locuinta sociala in baza unui ordin de evacuare, dar tocmai in anul 2015."Imi e greata nu doar pentru ca autoritatile locale nu au prevenit evacuarea, ci imi e greata fizic. Am o senzatie de voma de la spray, iar eu eram afara, nu inauntru, cand rezidentii au inhalat spray si scosi cu forta din locuinta de vreo 20 de metri patrati in care locuiau.Ei se muta acum in vecini la rudele lor, unde sunt alti 10. O sa stea vreo douazeci claie peste gramada, fiecare are un metru patrat.Nu discut acum legalitatea evacuarii. Sunt doua aspecte: unul legat de legalitatea ordinului de evacuare din 2015, care ar trebui sa se prescrie dupa 3 ani, din ce am inteles. Altul e legat de brutalitatea interventiei jandarmeriei.Familia statea informal in locuinte sociale goale. In 2013, primaria a intentat un proces impotriva lor, in 2015 s-a dat sentinta. In tot timpul acesta, primaria a cerut ca familia sa paraseasca locuinta fara a oferi alternative pentru o familie care nu se poate descurca la preturile pietei imobiliare din Cluj.Nu puteau nici depune dosar pentru locuinta sociala pentru ca nu erau eligibili pentru ca au ocupat o locuinta abuziv. Alta familie a fost evacuata tot din acelasi imobil, iar de un an jumatate, acea locuinta a ramas goala, la fel se va intampla si aici, semn ca Primaria renunta la locuintele sociale de pe strada Mesterul Manole, cedand presiunii dezvoltarii imobiliare, mai ales ca rezidentii mutati recent vor ca oamenii sa fie evacuati, intrucat nu corespund standardelor lor de locuire decenta.Ce putea sa faca primaria? Sa mareasca stocul de locuinte publice. Sa ajute cu subventii de chirie un program care functioneaza catastrofic. Sa asiste aceasta familie ca sa iasa din saracie, nu sa o evacueze.Romania are 0.3 la suta locuinte sociale fata de media UE de 8 la suta. E timpul pentru o schimbare radicala in ceea ce priveste locuirea sociala si accesibila pentru ca nu o sa aveti destui jandarmi pentru valurile de pauperi pe care ii creati.Ce a ales sa faca Primaria? In loc sa trimita directia de asistenta sociala nu doar acum ci de mai demult, a trimis jandarmeria, politia locala, executorii, directia patrimoniu, servicii in care Primaria, pe banii contribuabililor, investeste de zeci de ori mai mult, fata de asistenta sociala. Lipsa investitiilor intr-un stat social se va vedea in cativa ani, poate decenii, cand autoritatile vor investi si mai mult intr-un stat politienesc pentru ca nu vom avea stat social, care are grija de cetatenii sai.Dar atunci nu se lasa doar cateva oale sparte, geamuri distruse, ca acum, va fi violenta hardcore. Va fi "burn, baby burn" ca in ghetourile din America de Nord si favelele din America Latina. Si asta nu doar din cauza saraciei extreme a romilor, ci pentru ca orasele se transforma in ghetouri din cauza haosului imobiliar. Sper doar sa fie si organizare politica in spate pentru ca aceste miscari sociale sa reuseasca", a scris acesta pe Facebook.La minutul 54.00 al filmarii se poate observa cum fortele de ordine incearca evacuarea familiei iar atunci cand un barbat se opune acestia incearca incatusarea sa.