Clujul, invadat de sobolani si de gandaci. "Bine ca centrul e de 5 stele"

"Daca si la Cluj-Napoca am ajuns sa avem ca si la Bucuresti invazie de sobolani, atunci cineva nu-si face datoria. E invazie de sobolani pe langa ghenele de gunoi. Felicitari firmei de deratizare...", a scris clujeanul pe Facebook.Barbatul a mai afirmat ca a facut mai multe sesizari la Primaria Cluj-Napocam insa fara folos, scrie Adevarul Nu este insa vorba de un caz singular, pentru ca mai multi clujeni au postat pe contul de Facebook al primarului Emil Boc mesaje prin care ii cer sa intervina si sa faca dezinsectie."Eu de o luna solicit cosirea ierbii in parcul de pe Campului 42 44, si ieri, la a treia solicitare am primit raspuns ca se va interveni in regim de urgenta. Sa vedem ce inseamna asta", a scris unul dintre clujenii deranjati de lipsa de reactie a municipalitatii. "In Marasti nu am mai vazut o masina de 2 ani,ne mananca plosnitele,(str Fabricii 19 in curte ),va rugam sa ne ajutati!", a scris altcineva.