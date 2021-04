Colegiul Medicilor din Romania se delimiteaza de mesajul transmis autoritatilor de mai multi medici in legatura cu restrictiile si combaterea pandemiei

Aceasta situatie poate sa sugereze un text provocator

Care sunt medicii semnatari

"Medicii care nu respecta normele vor fi identificati si cercetati", a transmis Colegiul Medicilor. Colegiul Medicilor din Romania a transmis, vineri, o reactie la mesajul trimis de mai multi medici, stomatologi si famacisti."Colegiul Medicilor din Romania (CMR) se delimiteaza total de aceasta scrisoare, care nu reprezinta vointa corpului medical in ansamblul sau si precizeaza ca, potrivit reglementarilor in vigoare, CMR reprezinta institutia care << apara demnitatea si promoveaza drepturile si interesele membrilor sai in toate sferele de activitate, apara onoarea, libertatea si independenta profesionala a medicului in exercitarea profesiei, asigura respectarea de catre medici a obligatiilor ce le revin fata de pacient si de sanatatea publica >> ", a transmis Colegiul Medicilor.Organizatia sustine ca intre semnatarii textului exista cel putin o persoana , respectiv domnul prof. dr. Ioan Cordos, care afirma ca nu stia de existenta acestui document si ca nu a semnat o astfel de scrisoare."Aceasta situatie poate sa sugereze un text provocator, care contine ingredientele unui material de tip,, fake news". Aceste forme de denaturare a realitatilor pandemiei cu care ne confruntam, fac foarte mult rau Romaniei si unei parti a cetatenilor sai. Acestia, din cauza unor astfel de mesaje periculoase, isi pierd increderea in sistemul medical si amana prezentarea la medic pana in fazele avansate ale bolii COVID-19, ceea ce are, din pacate, uneori consecinte dezastruoase", a mai transmis colegiul Medicilor.Colegiul Medicilor din Romania, ca for reprezentativ al profesiei medicale, sustine respectarea tuturor masurilor necesare pentru a limita raspandirea virusului SARS-CoV-2, in conformitate cu normele legale in vigoare si cu recomandarile internationale."In cazul acelor medici care nu respecta normele medicale larg acceptate de comunitatea stiintifica medicala si afecteaza, prin declaratiile lor, sanatatea publica, prin instigare la incalcarea lor, vor fi identificati si cercetati in cadrul comisiilor de disciplina ale CMR, putandu-se ajunge pana la ridicarea dreptului de a profesa", a mai precizat organizatia.Mai multi medici, printre care Monica Pop, Razvan Constantinescu, Adina Alberts, precum si farmacisti si stomatologi, au lansat o scrisoare deschisa in care cer presedintelui Klaus Iohannis , parlamentarilor si guvernantilor "incetarea politicii de perpetuare a starii in care se afla Romania de un an incoace si revenirea la starea de normalitate", calificadnd drept gresita strategia de combatere a pandemiei.Ei critica obligativitatea purtarii mastii in aer liber, monitorizarea temperaturii la intrarea in magazine si solicita anularea interdictiilor de circulatie, intreruperea promovarii vaccinurilor anti-COVID.De asemenea, ei cer ca medicii sa poata utiliza propriile scheme de tratament pentru pacientii cu COVID, iar autoritatile sa nu mai induca psihoze si sa nu mai manipelze date statistice.Unii dintre semnatarii documentului au criticat de mai multe ori public masurile luate de Guvern pentru combaterea raspandirii COVID-19.