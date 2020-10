CNA a adoptat un proiect de decizie privind regulile de desfasurare a campaniei electorale pentru parlamentare in audiovizual

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

In cadrul sedintei CNA s-a discutat modificarea articolului 8 din proiect, Cristina Pocora propunand explicitarea continutului articolelor 71 si 72 din Legea 208. Acestea fac referire la asigurarea de catre moderatori, in cadrul emisiunilor de dezbatere electorala, a impartialitatii, libertatii de exprimare, pluralismului de opinii, precum si a respectarii demnitatii sau moralei publice si asigurarea echilibrului necesar desfasurarii emisiunii. Modificarea a fost aprobata prin votul majoritatii membrilor CNA.Totodata, Consiliul National al Audiovizualului a aprobat introducerea unei anexe care prevede ca radiodifuzorii privati sa raporteze CNA emisiunile electorale contra cost.Potrivit proiectului, reflectarea campaniei electorale in audiovizual incepe vineri, 6 noiembrie, si se incheie in ziua de vineri, 4 decembrie, ora 7,00.Candidatii si reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, precum si candidatii independenti au acces la posturile de radio si de televiziune, publice si private, in conditiile art. 66 - 69 din Legea nr. 208/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.Campania trebuie sa serveasca intereselor generale ale electoratului de a primi informatii corecte, astfel incat sa poata vota in cunostinta de cauza, precum si ale competitorilor electorali de a se face cunoscuti si de a-si prezenta platformele, programele politice si ofertele electorale.Radiodifuzorii publici si privati sunt obligati sa asigure desfasurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate si corecte pentru toti competitorii electorali, respectand principiile legate de echitate - toti candidatii trebuie sa aiba posibilitatea de a se face cunoscuti electoratului; echilibru in prezentarea activitatilor de campanie ale competitorilor electorali; corectitudine - toti competitorii electorali sa beneficieze de un tratament obiectiv si echidistant.Posturile de radio si de televiziune private au obligatia sa comunice, printr-o adresa Consiliului National al Audiovizualului, implicarea lor in campanie, lista emisiunilor electorale pe care le vor realiza, precum si intervalele de timp de difuzare a acestora pana cel mai tarziu in ziua de 6 noiembrie.Tarifele pe emisiune si pe unitate de timp ale fiecarui post privat de radio si de televiziune vor fi facute publice si vor fi aceleasi pentru toti competitorii.Pentru reflectarea campaniei electorale, radiodifuzorii pot realiza si difuza numai urmatoarele tipuri de emisiuni cu caracter electoral:* emisiuni informative, difuzate de luni pana duminica, a caror durata programata poate fi marita cu cel mult 15 minute;* emisiuni electorale, difuzate de luni pana vineri, in care competitorii electorali isi pot prezenta programele politice si activitatile de campanie electorala; in situatia transmiterii in direct a unor activitati de campanie, durata acestora se va incadra in timpul de antena acordat fiecarui competitor electoral. Acestea vor fi semnalate prin marcajul emisiune electorala, afisat in mod vizibil pe toata durata difuzarii, in cazul posturilor de televiziune;* emisiuni de dezbatere electorala, difuzate de luni pana duminica, in care radiodifuzorii pun in discutie programeleelectorale si temele de interes public legate de campania electorala, cu participarea a cel putin doi candidati sau a reprezentantilor lor; in cazul neparticiparii unui candidat sau a unui reprezentant al acestuia, acest fapt este mentionat; acestea vor fi semnalate prin marcajul 'emisiune de dezbatere electorala', afisat in mod vizibil pe toata durata difuzarii, in cazul posturilor de televiziune.In perioada campaniei electorale, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni produse, realizate sau moderate de candidati si de reprezentanti declarati ai competitorilor electorali.Emisiunile informative se supun obligatiei de obiectivitate, echitate si de informare corecta a publicului, prezentarea activitatilor de campanie va fi realizata exclusiv de catre radiodifuzori.Candidatii care detin functii publice pot aparea in emisiunile informative numai in probleme legate de exercitarea functiei lor; in aceste situatii radiodifuzorii au obligatia sa asigure echidistanta si pluralismul de opinii.Emisiunile si dezbaterile electorale trebuie sa asigure tuturor candidatilor conditii egale in ceea ce priveste libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor si echidistanta, iar candidatii au obligatia sa nu puna in pericol ordinea constitutionala, ordinea publica, siguranta persoanelor si a bunurilor; sa nu faca afirmatii care pot aduce atingere demnitatii umane sau moralei publice; sa probeze eventualele acuzatii cu incidenta penala sau morala aduse unui alt candidat; sa nu incite la ura sau discriminare pe considerente de rasa, religie , nationalitate, sex, orientare sexuala ori etnie.Realizatorii si moderatorii emisiunilor si dezbaterilor electorale au obligatia sa fie impartiali; sa asigure echilibrul necesar desfasurarii emisiunii, oferind fiecarui candidat participant la discutii posibilitatea de prezentare a opiniilor sale; sa formuleze clar intrebarile, fara a fi tendentioase sau partinitoare; sa asigure mentinerea dezbaterii in sfera de interes a campaniei electorale si atematicii stabilite; sa intervina atunci cand, prin comportamente sau exprimari, invitatii incalca legislatiei audiovizuale; in cazul in care invitatii nu se conformeaza solicitarilor, moderatorul poate decide intreruperea microfoanelor acestora sau oprirea emisiunii,dupa caz.In cadrul emisiunilor electorale si de dezbateri electorale este interzisa combinarea de culori, semne grafice sau sunete care sa evoce simbolurile nationale ale Romaniei ori ale altui stat.Radiodifuzorii privati pot difuza spoturi publicitare electorale numai in cadrul emisiunilor electorale si de dezbateri electorale.De asemenea, acestia trebuie sa asigure exercitarea dreptului la rectificare sau, dupa caz, la replica in conditiile prevazute de lege.Incepand cu 48 de ore inainte de inceperea votarii si pana la incheierea votarii sunt interzise: prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete facute pe strada; difuzarea de spoturi de publicitate electorala; invitarea sau prezentarea candidatilor si/sau a reprezentantilor competitorilor electorali in emisiunile si programele posturilor de radio si de televiziune, cu exceptia situatiilor prevazute de lege; comentarii privind desfasurarea campaniei, precum si cele privind candidatii si competitorii electorali.Campania electorala la posturile de radio si de televiziune, publice si private, se desfasoara in conditiile stabilite de Legea nr. 208/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu respectarea dispozitiilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Deciziei CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale prezentei decizii.Nerespectarea prevederilor acestei decizii se sanctioneaza potrivit dispozitiilor Legii nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.Cei interesati pot transmite propuneri si observatii pana pe 15 octombrie.