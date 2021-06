IPS Teodosie, nesanctionat de CNCD pentru afirmatiile legate de rolul femeii in biserica: Cultelor religioase le revine sarcina sa isi aplice propriile regulamente

"Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, intrunit in sedinta de solutionare a petitiilor din data de 9 iunie 2021, a adoptat urmatoarea hotarare referitoare la afirmatiile arhiepiscopului Tomisului, Petrescu Teodosie cu privire la rolul femeii in cultul BOR, din data de 06.05.2021, in cadrul emisiunii "Dialog Duhovnicesc", difuzata de Radio Dobrogea: Avand in vedere: - prevederile art. 1 alin. (3), art. 29 alin. (1), (2), (3) si (5), art. 30 alin. (1), (6) si (7) din Constitutia Romaniei, - art. 2 alin. (1) si (8), art. 15 din O.G. 137/2000, - art. 1 alin. (1), art. 5 alin. (4) din Legea nr. 489 din 28 decembrie 2006 (*republicata*) privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor, respectiv: - continutul declaratiei; - contextul declaratiei; - scopul declaratiei; - functia, pozitia sociala a autorului declaratiei; Consiliul constata ca, in astfel de cazuri cum este cel supus analizei (doar in acest caz concret ce constituie obiectul plangerii), in temeiul libertatii religioase si a principiului autonomiei cultelor recunoscute de statul roman, revine acestora din urma sa aprecieze si sa-si aplice propriile regulamente atunci cand un ierarh, in exprimarea libertatii de constiinta si religioasa, poate aduce atingere drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, in speta dreptului la demnitate a femeilor", a transmis CNCD.Conform CNCD, acest drept si aceasta obligatie a cultelor recunoscute de stat rezulta si din art. 5 alin. (4) din Legea 498 din 2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor: "In activitatea lor, cultele, asociatiile religioase si gruparile religioase au obligatia sa respecte Constitutia si legile tarii si sa nu aduca atingere securitatii publice, ordinii, sanatatii si moralei publice, precum si drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului".Hotararea a fost adoptata cu 6 voturi "pentru" si 2 voturi "impotriva".Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul (IPS) Teodosie, a afirmat in urma cu o luna ca nu este discriminare faptul ca femeia nu are roluri importante in Biserica, asa cum are barbatul, deoarece aceasta este conditia ei si ca femeia "nu poate fi perpetuu intr-o rugaciune, pentru ca are conditia slabiciunilor sale". "Ea a inceput pacatul si iata, se afla cu aceasta neputinta", a mai explicat arhiepiscopul Tomisului."Nu este discriminare, este vorba de statutul barbatului si al femeii. Sigur ca nicio femeie nu poate fi preot si atunci e discriminare? De ce? Pentru ca aceasta este conditia ei. Ea nu poate fi perpetuu intr-o rugaciune, pentru ca are conditia slabiciunilor sale. Cum sa fie discriminare? Aceasta este femeia. Ea a inceput pacatul si iata, se afla cu aceasta neputinta pentru ca ne spune Sfantul Ioan Gura de Aur ca daca n-ar fi fost pacatul, nu astfel s-ar inmultit neamul omenesc, ci prin puterea cuvintelor dumnezeiesti care le-a zis inainte de pacat: cresteti si va inmultiti si stapaniti Pamantul. Ei nu isi cunosteau intimitatile inainte de pacat, erau imbracati in har stramosii nostri si atunci luati ceea ce v-am spus, femeii i s-a spus "In dureri vei naste fii". Daca nu pacatuia, nu ar fi nascut in dureri", a explicat Arhiepiscopul Tomisului. Ulterior, Arhiepiscopia Tomisului a explicat ca afirmatiile Inalt Prea Sfintitului Teodosie referitoare la femei nu constituie o opinie personala, ci sunt bazate pe inscrisuri ale Bibiliei si s-a intrebat daca Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) va sanctiona in premiera un cult oficial recunoscut de catre statul roman.