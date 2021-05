CNSU a aprobat organizarea primelor patru evenimente-test cu public. Care sunt primele spectacole cu public

Acestea se vor desfasura in felul urmator:- 14 mai, intervalul 19:00-21:00, "Libera Musica", eveniment organizat in interior, cu participarea a maxim 70% din capacitatea spatiului, organizator: Opera Nationala Bucuresti - 15 mai, intervalul 19:00-21:00, "Dineu cu prosti", eveniment organizat in interior, cu participarea a maxim 70% din capacitatea spatiului; organizator: Teatrul National Bucuresti;- 15 mai, intervalul 19:00-21:00, "Faust", eveniment organizat in interior, cu participarea a maxim 70% din capacitatea spatiului; organizator: Opera Nationala Romana Cluj-Napoca;- 16 mai, intervalul 19:00-21:00, "Libera Musica", eveniment organizat in exterior, cu participarea a maxim 70% din capacitatea spatiului; organizator: Opera Nationala Bucuresti. In cazul in care sunt conditii meteo nefavorabile, evenimentul va fi reprogramat pe data de 22 sau 23 mai 2021Hotararea CNSU vine inainte de inceperea sedintei de guvern i n care se vor adopta masurile de relaxare care vor intra in vigoare de maine, 15 mai.Joi, 13 mai, Klaus Iohannis anunta calendarul relaxarilor: "Din 15 mai se elimina portul mastii in exterior, cu cateva exceptii. Se elimina restrictiile de circulatie noaptea"