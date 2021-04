Coada de ambulante la Spitalul Judetean Arad pentru a-i preda pe pacientii

"Paziti-va sanatatea, nu va lasati influentati de cei care nu iau in serios protectia impotriva COVID-19! Afectiunile pe care le provoaca virusul pot fi foarte dureroase, chiar mortale", a scris presedintele CJ Arad, alaturi de fotografia in care se vad patru ambulante asteptand cu pacienti.Managerul Serviciului de Ambulanta Judetean, Raveca Nicoara, a confirmat vineri ca ambulantierii au fost de mai multe ori nevoiti sa astepte in fata SCJU pentru a preda pacienti bolnavi de COVID-19."Exista astfel de momente, cand se formeaza aglomeratie la Unitatea de Primire Urgente. Noi ducem, in medie, 30 de pacienti COVID-19 pe zi la evaluare la UPU, iar uneori se aduna cateva ambulante. A fost si cazul cand erau sapte ambulante deodata", a spus Raveca Nicoara.Miercuri, SCJU Arad anunta ca toate paturile din sectiile de terapie intensiva COVID-19 ale spitalului sunt ocupate, iar zece pacienti aflati in stare grava asteptau eliberarea unui loc."Unul este pe ventilatie invaziva, iar ceilalti sunt pe masca de oxigen. Medicii au solicitat Centrului National de Conducere si Coordonare a Interventiei locuri in terapie intensiva in alte judete, insa trei dintre pacienti refuza transferul. Pacientii sunt tratati in UPU in regim de terapie intensiva, paturile fiind dotate cu aparatura specifica de terapie intensiva, cu personal medical calificat si beneficiaza de consulturile de specialitate necesare", declarase managerul interimar al SCJU Arad, Florina Ionescu.Vineri, toate cele 27 de paturi ATI COVID-19 erau in continuare ocupate, in timp ce situatia celor zece pacienti a fost rezolvata.Conform Centrului Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei, de la inceputul pandemiei, in judet au fost confirmate 21.631 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2. Dintre persoanele care au dezvoltat simptomatologia bolii COVID-19, 798 au decedat.