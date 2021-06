Coada imensa de tituri la frontiera Giurgiu-Ruse. Timp de asteptare de peste doua ore

"In ultimele 24 de ore s-a prezentat un numar foarte mare de camioane pentru tranzitul PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, motiv pentru care timpii de asteptare la controlul de frontiera sunt ridicati. Politistii de frontiera giurgiuveni lucreaza la capacitate maxima, pe cinci artere de circulatie. In ultimele 24 de ore s-au prezentat la intrarea in tara 1.272 de camioane, 942 de autoturisme, 405 microbuze, 27 motociclete, 23 de autocare si 4.539 persoane, iar pe sensul de iesire s-au prezentat 1.325 de camioane, 1.092 de autoturisme, 222 de microbuze, 27 de autocare, cinci motociclete si 5.242 de persoane", a declarat joi, pentru AGERPRES, purtatoarea de cuvant a ITPF Giurgiu, Roxana Popazu.Potrivit Politiei de Frontiera, timpul de asteptare al camioanelor la iesirea din Romania prin PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, este de 140 de minute , pe sensul de intrare este de 60 de minute, iar pentru autoturisme timpul de asteptare este de 20 de minute atat pe sensul de intrare cat si pe cel de iesire.