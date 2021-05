Cocorico: grija pentru consumatori, grija pentru viitor

In prezent, internetul si dezvoltarile tehnologie au adus grija fata de natura si pentru un stil de viata sanatos in main stream. O mare parte dintre consumatori evita produsele artificiale, produsele care nu au fost create cu grija pentru natura. Mai mult, datorita unei miscari semnificative ce a pornit in 2020 odata cu pandemia, tot mai multi consumatori au inceput sa se orienteze spre piata locala, spre produse autohtone, din dorinta de a sustine micii si marii producatori.Din fericire, piata autohtona a devenit, in multe domenii, mult mai ofertanta decat cea internationala, iar accentul pus pe calitate a dus la cresterea interesului romanilor pentru tot ceea ce este produs in Romania. In aceasta situatie se afla si industria carnii de pui din Romania unde Cocorico, brand al Grupului AAylex, a demonstrat in 2020 ca ia foarte in serios misiunea sa de a oferi hrana naturala, sanatoasa si gustoasa pentru toate grupele de varsta, crescand pui la cele mai inalte standarde.Astfel, in ciuda pandemiei, pentru Grupul AAylex anul 2020 a insemnat incununarea unui proces de dezvoltare desfasurat in ultimii 4 ani care a presupus o investitie totala de 50 milioane de euro. Atentia a fost pusa pe crearea unor produse de calitate, astfel incat s-a avut in vedere integrarea si consolidarea intregului lant, "de la ferma la furculita", intr-un proces complet natural, in conditii de biosecuritate maxima.Mai mult, grupul a reusit sa aduca un produs unic pe piata carnii de pui din Romania si nu numai: Cocorico Original - The Cleanest Chicken Sausage. Adica un carnat din carne de pui produs 100% din carne proaspata de pui, asezonat cu condimente naturale, fara nitriti, nitrati, gruten sau altfel de aditivi sau conservanti. Realizarea acestui produs a presupus o investitie de 15 milioane de euro si a implicat construirea de la zero a unei unitati specializate, robotizate si automatizate, practic o facilitate de ultima ora, la cele mai inalte standarde in domeniu, cu conditii speciale de biosecuritate.Produsul Cocorico Original se afla deja in testare pe piata interna, dar si pe cea europeana, iar rezultatele financiare raportate pentru primul trimestru al anului 2021 (adica o cifra de afaceri de 158 milioane lei) indica faptul ca s-a integrat perfect in randul produselor de top ale brandului.Totusi, grija fata de consumator a Grupului AAylex nu se manifesta doar prin calitatea produselor, ci si prin implicarea activa in procesul de reducere a risipei alimentare. In acest sens, in 2021 brandul Cocorico vine cu o noua inovatie pe piata: conceptul Cocorico Portii ce presupune ambalarea portionata responsabila a produselor sale astfel incat acestea sa asigure necesarul zilnice de proteine fara a contribui la o crestere a risipei alimentare.Si pentru ca dar din dar se face raiul, in perioada sarbatorilor de Paste grupul Aaylex doneaza peste 60 de tone de produse din carne de pui in valoare de 2 milioane de lei programului social Banca pentru Alimente.Genul acesta de implicare sociala ar trebui sa reprezinte standardul pentru brandurile din toate domeniile, iar prin fiecare dintre actiunile sale, Grupul AAylex cauta si reuseste sa fie un exemplu si sa isi consolideze pozitia de lider pe piata carnii de pui din Romania.