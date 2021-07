Cod galben de ceata sambata dimineata. Localitatile unde vizibilitatea este sub 200 de metri

Potrivit meteorologilor, in judetul Harghita este cod galben de ceata, pana la ora 9.00.Sunt vizate indeosebi in localitatile Miercurea Ciuc, Toplita, Gheorgheni, Ditrau, Sandominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsangeorgiu, Sarmas, Frumoasa, Lazarea, Sansimion, Carta, Siculeni, Mihaileni, Tomesti, Galautas, Ciceu, Sanmartin, Sancraieni, Danesti, Subcetate, Madaras, Tusnad, Santimbru, Voslabeni, Cozmeni, Leliceni, Pauleni-Ciuc si Racu."Se va semnala: ceata care determina reducerea vizibilitatii local sub 200 m si izolat sub 50 m", anunta meteorologii.