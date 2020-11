Cod galben de ceata densa in 14 judete din Moldova, Transilvania si Muntenia

Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in zona joasa a judetelor Botosani, Suceava, Neamt si Iasi se va semnala, local, ceata care determina reducerea vizibilitatii sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Acelasi fenomen va persista pana la ora 10:00 in mai multe localitati din judetul Gorj.De asemenea, pana la ora 9:00, se vor afla sub atentionari nowcasting de ceata si vizibilitate redusa judetele Arad, Timis, Bistrita-Nasaud, Bihor si Satu Mare, in general zona joasa a acestor zone, precum si localitati din judetele Constanta, Braila, Ialomita si Calarasi.Avertizarile de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioada de maxim 6 ore.Citeste si: Vremea se raceste accentuat in toata tara, din 20 noiembrie. Meteorologii anunta ploi in mai multe zone Citeste si: Vreme rea, in majoritatea zonelor din tara. La munte se anunta lapovita si ninsoare