Cod galben de ceata densa si ghetus in jumatate din tara, miercuri dimineata

Astfel, pana la ora 8:00, in zona joasa a judetelor Brasov, Sibiu, Mures, Arges, Prahova, Dambovita, Bacau si Vrancea se va semnala ceata, care determina reducerea vizibilitatii sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Ceata va favoriza, in functie de conditiile locale, formarea ghetusului.Fenomene similare vor persista in urmatoarea ora in localitati din judetul Harghita, Ialomita, Arges, Buzau, Calarasi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Botosani, Suceava, Neamt, Iasi si Vaslui.De asemenea, judetele Constanta si Tulcea se afla sub avertizare de ceata si vizibilitate scazuta.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM Meteorologii ANM au anuntat cum va fi vremea in luna februarie 2021 . Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada a anului, in toata tara, dar mai ales in regiunile sud-estice. Totusi, nu scapam de iarna.