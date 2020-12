Cod galben de ceata si vant in 11 judete

Potrivit meteorologilor, in judetele Olt (localitatile Caracal, Bals, Corabia, Brastavatu, Osica de Sus, Izbiceni, Farcasele, Rusanesti, Ianca, Tia Mare, Iancu Jianu, Falcoiu, Vadastrita, Dobrosloveni, Cilieni, Traian, Bobicesti, Grojdibodu, Visina, Redea, Rotunda, Gostavatu, Obarsia, Parscoveni, Deveselu, Scarisoara, Sprancenata, Morunglav, Studina, Draghiceni, Giuvarasti, Vulpeni, Orlea, Garcov, Barza, Babiciu, Bucinisu, Stoenesti, Voineasa, Gavanesti, Cezieni, Stefan cel Mare, Vladila, Calui, Visina Noua, Gura Padinii, Oboga, Vadastra, Gradinile, Dobrun, Osica de Jos, Soparlita, Dobretu, Baldovinesti, Urzica), Dolj, Valcea (Lalosu), Mehedinti (Strehaia, Vanju Mare, Gogosu, Jiana, Patulele, Cujmir, Balacita, Tamna, Salcia, Devesel, Oprisor, Butoiesti, Garla Mare, Gruia, Punghina, Bacles, Prunisor, Darvari, Hinova, Burila Mare, Vanatori, Vladaia, Padina, Obarsia de Camp, Livezile, Branistea, Dumbrava, Pristol, Vanjulet, Breznita-Motru, Vrata, Poroina Mare, Greci, Stangaceaua, Rogova, Corlatel) local va fi ceata care determina scaderea vizibilitatii sub 200 m si izolat sub 50 m. Atentionarea este valabila pana la ora 14:00.Acelasi fenomen va afecta si judetul Teleorman (Turnu Magurele, Zimnicea, Islaz, Segarcea-Vale, Lunca, Lita, Saelele, Seaca, Nasturelu, Traian, Ciuperceni).Pe de alta parte, pana la ora 12:00, pentru judetul Caras-Severin, ANM a emis o atentionare Cod galben care vizeaza intensificari ale vantului care vor depasi local 55-65 km/h. Pe crestele montane inalte, vitezele la rafala vor depasi 70-90 km/h. In zona de munte de peste 1800 metri din judetele Arges, Dambovita si Prahova, intensificarile vantului vor avea rafale ce vor depasi 90...100 km/h, iar in judetul Sibiu (Cisnadie, Avrig, Talmaciu, Selimbar, Racovita, Turnu Rosu, Sadu, Boita) se vor semnala intensificari ale vantului ce vor atinge la rafala 55...60 km/h.Si zonele de munte ale judetelor Gorj si Valcea sunt vizate, pana la ora 17:00, de o atentionare Cod galben de vant, in aceste zone viteza la rafale urmand sa depaseasca 90-100 km/h.Avertizarile de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioada de maximum 6 ore.Citeste si: Povestea soferului unui BMW care a declansat 32 de radare, pe o ceata densa. Nu avea nici asigurare, iar anvelopele erau uzate