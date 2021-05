Pericol major de inundatii pe rauri din bazinele Somes-Tisa, Crisuri si Mures. Hidrologii au emis Cod galben

Atentionarea vizeaza scurgeri importante pe versanti , torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale, fenomenele fiind asteptate sa se produca in special pe rauri de judetele Maramures si Salaj.Astfel, sunt vizate raurile Viseu - in bazinul superior si pe afluentii din bazinul mijlociu si inferior, Iza - in bazinul superior si pe afluentii din bazinul mijlociu si inferior, Lapus - in bazinul superior si pe afluentii din bazinul mijlociu si inferior (judetul Maramures), Somesul Mare - in bazinul superior si pe afluentii din bazinul mijlociu si inferior (judetul Bistrita Nasaud), Somesul Mic - in bazinul superior si pe afluentii din bazinul mijlociu si inferior, Somes - pe afluentii mici aferenti sectorului din aval de statia hidrometrica Dej, Crasna -in bazinul superior si pe afluentii din bazinul mijlociu (judetele Bihor, Cluj, Salaj, Maramures si Satu Mare), Crisul Repede - in bazinul superior si pe afluentii din bazinul mijlociu si inferior (judetele Cluj si Bihor), Crisul Negru - in bazinul superior si pe afluentii din bazinul mijlociu si inferior (judetele Bihor si Arad), Crisul Alb - in bazinul superior si pe afluentii din bazinul mijlociu si inferior (judetele Hunedoara si Arad), Aries - bazinul superior si pe afluentii din bazinul mijlociu si inferior (judetele Alba si Cluj)."Atentionarea hidrologica vizeaza in principal scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale. Acestea se pot produce cu probabilitate mai mare pe unele rauri din judetele Maramures si Salaj. (...) Reluam atentionarile adresate autoritatilor locale de a indeparta imediat depozitele de deseuri necontrolate de pe malurile apelor sau din cursurile de apa, intrucat acestea pot constitui un factor de blocaj in scurgerea apelor si pot provoca inundatii cu caracter local", se arata in atentionare."Riveranii trebuie sa curete santurile si rigolele pentru a asigura, de asemenea, scurgerea apelor, limitand efectele inundatiilor. Populatia este atentionata sa nu circule in zonele aflate sub avertizare si sa evite activitatile desfasurate in apropierea cursurilor de apa", arata sursa citata.