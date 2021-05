Cod galben de ploi torentiale, vijelii si grindina in vestul tarii. Instabilitate atmosferica in toata tara

La inceput, instabilitatea se va resimti in sud-vestul si vestul tarii, apoi si in celelalte regiuni. Aceasta se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si, izolat, grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 15...20 l/mp si, pe arii restranse, 25...30 l/mp", se arata in document.De asemenea, a fost emis si un Cod galben, valabil pentru judetele Bihor, Arad, Timis, Caras-Severin, Mehedinti si Dolj, unde vor fi frecvente descarcari electrice, vijelii, grindina si averse cu caracter torential.