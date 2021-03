Cod galben de vant puternic duminica dupa-amiaza. Ce judete sunt vizate

Conform ANM, pana la ora 18:00, in judetul Cluj, in localitatile Turda, Campia Turzii, Viisoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Luna, Moldovenesti si Calarasi, se vor semnala intensificari temporare ale vantului, care la rafala vor atinge si depasi 55 -60 km/h.Fenomene similare vor fi, tot pana la ora 18:00, in judetul Dolj (localitatile: Bailesti, Motatei, Segarcea, Maglavit, Cetate, Ostroveni, Plenita, Galicea Mare, Bistret, Barca, Unirea, Gighera, Rast, Cerat, Afumati, Goicea, Orodel, Giurgita, Lipovu, Carpen, Urzicuta, Gangiova, Caraula, Giubega, Vela, Ghidici, Negoi, Seaca de Camp, Cioroiasi, Perisor, Vartop, Silistea Crucii, Macesu de Sus, Salcuta, Intorsura, Catane, Galiciuica, Macesu de Jos, Carna, Verbita, Radovan, Izvoare), precum si in judetul Mehedinti (Drobeta-Turnu Severin, Simian, Vanju Mare, Jiana, Patulele, Cujmir, Breznita-Ocol, Balacita, Tamna, Devesel, Oprisor, Punghina, Bacles, Prunisor, Darvari, Hinova, Vanatori, Vladaia, Padina, Obarsia de Camp, Livezile, Branistea, Vanjulet, Poroina Mare, Rogova, Corlatel).;Avertizarile si atentionarile meteorologice se actualizeaza in functie de durata si gravitatea fenomenelor prognozate, iar alertele de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM.