Cod portocaliu de ninsori viscolite in Tulcea si Constanta. Ce se intampla in restul tarii

Unde e Codul portocaliu

"In Dobrogea, estul Munteniei si in sud-estul Moldovei va continua sa ninga moderat cantitativ si se va depune strat nou de zapada neuniform si consistent, iar vantul va avea rafale in general de 55...65 km/h, viscolind ninsoarea si determinand scaderea semnificativa a vizibilitatii", au transmis, miercuri, meteorologii.Avertizarea cod galben este valabil pana joi, la ora 10.00.De asemenea, pana miercuri la ora 21.00, este cod portocaliu de viscol si vizibilitate redusa in judetele Constanta si Tulcea."In cursul zilei de miercuri (27 ianuarie), in judetele Constanta si Tulcea vor fi intensificari sustinute ale vantului, cu rafale de 70...80 km/h, va ninge insemnat cantitativ, zapada va fi viscolita si troienita, iar vizibilitatea va scadea sub 50 m", au mai precizat meteorologii.In continuare este valabila informarea de vant , valabila pentru intreaga tara.