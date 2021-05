Cod portocaliu si cod galben de viituri puternice, anuntate de hidrologi. Ce bazine sunt vizate

Unde vor fi inundatii severe

Potrivit hidrologilor, in intervalul 29 mai, ora 16:00 - 30 mai , ora 14:00, va fi in vigoare o avertizare Cod portocaliu de viituri si depasiri ale Cotelor de aparare pe raurile din bazinele hidrografice: Ialomita - bazin superior si afluentii aferenti sectorului amonte de Acumularea Dridu, respectiv sector aval confluenta cu raul Cricovul Dulce - amonte de Acumularea Dridu (judetele: Dambovita, Prahova si Ilfov).De asemenea, pana pe 31 mai, la ora 14:00, un Cod galben de inundatii va viza urmatoarele cursuri de apa: Viseu - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior, Iza - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior, Lapus - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetul Maramures), Somesul Mare - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetul Bistrita-Nasaud), Somesul Mic - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele: Bihor si Cluj), Crisul Repede - bazin superior si afluenti bazin mijlociu (judetele: Cluj si Bihor), Crisul Negru - bazin superior si afluenti bazin mijlociu (judetul Bihor), Mures - bazin amonte S.H. Glodeni (judetele: Harghita si Mures), Mures - afluentii aferenti sectorului aval S.H. Glodeni - amonte confluenta Tarnava (judetele: Mures, Bistrita-Nasaud, Harghita, Cluj si Alba), Olt - bazin amonte S.H. Hoghiz si afluentii aferenti sectorului aval S.H. Hoghiz - amonte Acumularea Ionesti (judetele: Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu, Valcea si Arges).Totodata, fenomene hidrografice importante se vor mai semnala pe: Arges - bazin superior, Dambovita - bazin superior (judetele: Arges si Dambovita), Ialomita - bazin amonte Ac. Dridu si afluentii aferenti sectorului aval Acumularea Dridu (judetele: Dambovita, Prahova, Ilfov si Ialomita), Buzau - bazin amonte S.H. Nehoiu si afluentii aferenti sectorului aval S.H. Nehoiu (judetele: Brasov, Covasna si Buzau), Bistrita - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele: Suceava, Harghita, Neamt si Bacau), Moldova - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele: Suceava si Neamt), Suceava - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetul Suceava), Barlad - bazin superior (judetele: Neamt, Iasi si Vaslui), Trotus - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele: Harghita, Covasna, Neamt, Bacau si Vrancea), Prut - bazin amonte Ac. Stanca Costesti (judetul Botosani) si raurile mici din Dobrogea (judetele: Tulcea si Constanta).INHGA mentioneaza ca atentionarea hidrologica Cod galben vizeaza, in principal, fenomenele de scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale, care se pot produce cu probabilitate mai mare pe unele rauri mici din judetele: Cluj, Suceava, Neamt, Dambovita si Prahova.