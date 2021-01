Cod rosu de vant puternic in zonele montane din cinci judete, in urmatoarele ore. Vizibilitatea va fi zero

Potrivit meteorologilor, in noaptea de luni spre marti, in zonele montane din judetele Brasov, Arges, Prahova, Dambovita si Sibiu este cod rosu de vant puternic."Se vor semnala, indeosebi la peste 2000 m, vant puternic cu viteze la rafala de 130...160 km/h", anunta meteorologii.Acestia precizeaza ca se va inregistra ninsoare abundenta, viscol puternic si vizibilitate zero.