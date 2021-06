Cod rosu de vreme rea in mai multe judete din tara. Sunt asteptate fenomene meteo extreme, vijelie puternica, grindina si averse torentiale

Codul este valabil in intervalul orar 18:20-19:10."Atentionare de fenomene meteorologice imediate COD ROSU:▪ fenomene vizate: vijelie puternica, cu rafale de peste 80-90 km/h, grindina de medii dimensiuni, frecvente descarcari electrice, averse torentiale ce vor depasi 35-40 l/mp;▪ zona vizata:⭕️Judetul Prahova: Poienarii Burchii, Sirna;⭕️Judetul Ilfov: Buftea;⭕️Judetul Dambovita: Cornesti, Racari, Crevedia,Cojasca, Ciocanesti, Tartasesti, Finta, Contesti,Niculesti, Butimanu, Cornatelu, Bilciuresti;▪ interval de valabilitate: 13/06/2021 18:20 - 13/06/2021 19:10Descarca aplicatia DSU si informeaza-te in timp real cu privire la avertizarile emise de ANM Totodata, intra pe FII PREGATIT (https://fiipregatit.ro/ghid/furtuna/ ) si afla ce trebuie sa faci inainte, in timpul si dupa un eveniment care implica manifestarea intensa a diverselor fenomene meteo ", transmite Departamentul pentru Situatii de Urgenta.