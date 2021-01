Coduri galbene de ninsori, vant si polei in mai multe judete din tara. Vant puternic anuntat in Bucuresti

Ninsori in jumatatea de nord a Moldovei

In intervalul 31 ianuarie, ora 16:00 - 01 februarie, ora 12:00, vor avea loc precipitatii moderate cantitativ, polei si intensificari ale vantului. Cantitatile de apa vor depasi local 15...20 l/mp, iar in regiunile vestice, izolat 30...40 l/mp.In jumatatea de nord a Moldovei vor predomina ninsorile si se va depune strat nou de zapada, pe alocuri mai consistent.In Maramures, Crisana si Transilvania vor fi precipitatii mixte , iar in celelalte regiuni mai ales ploi. La munte, la altitudini mai mici de 1400 m, in special in Carpatii Occidentali, ploile si lapovita vor determina topirea partiala a stratului de zapada existent. Pe arii restranse vor fi depuneri de polei. Vantul va avea intensificari in zonele montane si in regiunile sudice si sud-estice, in general, cu viteze de 50...60 km/h.O avertizare cod galben priveste intervalul 31 ianuarie, ora 20:00 - 01 februarie, ora 10:00, pentru ninsori insemnate cantitativ si intensificari ale vantului, la altitudini de peste 1400 m, in Carpatii Meridionali si Carpatii Occidentali.In Carpatii Meridionali si in Carpatii Occidentali, mai ales la altitudini de peste 1400 m, temporar va ninge insemnat cantitativ si se va depune strat de zapada, local consistent. Vantul va prezenta intensificari, cu viteze de 50...70 km/h, iar indeosebi in zona inalta a Carpatilor Meridionali, rafalele vor depasi 90 km/h, viscolind ninsoarea si spulberand zapada.Al doilea cod galben este valabil in intervalul 31 ianuarie, ora 20:00 - 01 februarie, ora 10:00, de polei pe arii extinse in jumatatea de sud a Moldovei, nord-estul Munteniei, sud-estul Transilvaniei. In jumatatea de sud a Moldovei , in nord-estul Munteniei si in sud-estul Transilvaniei, indeosebi in a doua parte a noptii de duminica spre luni (31 ianuarie/1 februarie), temporar se vor semnala precipitatii predominant sub forma de ploaie, iar pe arii extinse va fi polei.In intervalul 31 ianuarie, ora 16.00 - 1 februarie, ora 10.00, va ploua in Capitala, posibil moderat cantitativ, iar vantul va avea intensificari, cu viteze la rafala de 40-50 km/h. La inceputul intervalului se vor inregistra 4...5 grade, apoi temperatura aerului va scadea, iar minima va atinge 1...2 grade.