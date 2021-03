Colegiul Gheorghe Sincai nu va fi evacuat. Decizia este definitiva

Primaria primise o decizie nefavorabila si la instanta de fond - Judecatoria Sectorului 4, insa prin admiterea unei exceptii, in timp ce Tribunalul Bucuresti a respins pe fond cererea de chemare in judecata ca fiind neintemeiata.Primaria Sectorului 4 a demarat un proiect ce prevede consolidarea si reabilitarea cladirii in care functioneaza Colegiul National "Gheorghe Sincai", fiind incheiat in acest sens un contract cu o firma de constructii in valoare de 17,6 milioane lei. Conform administratiei locale, liceul functioneaza intr-o cladire de patrimoniu, incadrata in clasa a II-a de risc seismic, fiind necesare lucrari urgente de consolidare."Cladirea, monument istoric, a fost expertizata si incadrata in clasa de risc seismic II, ceea ce inseamna ca fiecare zi in plus petrecuta de elevi si de personalul didactic si nedidactic in interiorul acesteia reprezinta un risc la adresa securitatii si integritatii fizice a persoanelor", sustinea Primaria condusa de Daniel Baluta.Administratia locala a propus ca, pe durata lucrarilor (22 de luni), activitatea didactica sa se desfasoare temporar in alta parte, insa elevii si profesorii au refuzat.In septembrie 2020, Consiliul de administratie al liceului a respins relocarea in alta cladire, iar Primaria a reactionat prin deschiderea unui proces la Judecatoria Sectorului 4, in care solicita evacuarea de urgenta si predarea amplasamentului.Pe 21 septembrie 2020, Primaria Sectorului 4 a obtinut de la Primaria Capitalei autorizatia de construire pentru modernizarea, reabilitarea liceului si obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu. In acest caz, Colegiul "Gheorghe Sincai" a deschis pe 10 februarie 2021 un proces la Tribunalul Bucuresti, care are ca obiect "anulare act administrativ ac nr. 501/1875441/21.09.2020".Situatia s-a complicat dupa ce directoarea liceului si-a dat demisia, iar Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti a numit un director.Zeci de profesori si elevi au protestat in curtea liceului fata de schimbarea conducerii si intentia Primariei Sectorului 4 de a muta cursurile in alta parte.In luna februarie 2021, Ministerul Educatiei a anuntat ca Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti si Primaria Sectorului 4 au semnat un protocol prin care isi asuma in mod explicit obligatia de a nu perturba in niciun fel procesul didactic aferent semestrului al II-lea in Colegiul National "Gheorghe Sincai".Potrivit documentului, pana la data de 1 august, Primaria Sectorului 4 va prezenta mai multe variante "conforme intereselor educatiei" pentru relocarea activitatilor didactice desfasurate in Colegiul National "Gheorghe Sincai" pe perioada executiei lucrarilor de consolidare care vor avea o durata de 22 de luni."Varianta optima va fi adoptata prin consens, numai cu acordul tuturor partilor semnatare, inclusiv prin consultarea elevilor si parintilor. De asemenea, in organizarea procesului de predare, Primaria Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti va sprijini Colegiul National 'Gheorghe Sincai' in vederea garantarii conservarii in cele mai bune conditii a arhivei si a elementelor de patrimoniu", se arata intr-un comunicat al Ministerului Educatiei.