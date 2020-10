Colegiul Medicilor din Romania: Medicilor de familie nu li se poate solicita sa faca servicii medicale daca nu au protectie

"Echipamentul de protectie - chiar daca ar exista - nu poate fi folosit pentru ca nu exista spatii si conditii de echipare-dezechipare, decontaminare (dus imediat), de neutralizare a echipamentului, conditii de transport la domiciliu in focar si de la domiciliul pacientilor izolati", avertizeaza CMR.Potrivit sursei citate, medicul de familie poate asigura supravegherea de la distanta a pacientilor cu COVID-19 asimptomatici sau cu simptome minore de pe lista proprie, deci pacienti cunoscuti care nu necesita evaluarea primara a comorbiditatilor.; s-ar crea un dezechilibru major privind accesul pacientilor la servicii medicale in asistenta medicala primara, avand consecinte si pentru celelalte paliere ale sistemului, mai ales pentru unitatile de primire urgenta si asa sufocate de solicitari. Absenta medicului de familie din mediul rural ar crea efecte si mai dramatice pentru accesul la servicii medicale asiguratilor", afirma CMR.Conform CMR, activitatea cabinetelor de medicina familiei se desfasoara in baza unor contracte de furnizare de servicii cu casele de asigurari sociale de sanatate."Vazand declaratiile din spatiul public ale unor oficialitati guvernamentale precum primul-ministru, ministrul Sanatatii, consilieri ministeriali etc, cu privire la solutii la care se gandesc pentru monitorizarea si controlul pacientilor cu SARS-CoV-2, Colegiul Medicilor din Romania priveste cu mare ingrijorare declaratiile respective. Decidentii trebuie sa inteleaga ca activitatea cabinetelor de medicina familiei se desfasoara in baza unor contracte de furnizare de servicii cu casele de asigurari sociale de sanatate; aceste contracte se incheie respectand o Hotarare de Guvern care aproba un Contract Cadru si norme de aplicare pentru furnizorii de servicii medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate", mai arata sursa citata.Potrivit CMR, Hotararea de Guvern de aprobare a Contractului Cadru si normele de aplicare respecta sau ar trebui sa respecte rezultatul negocierilor dintre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Colegiul Medicilor din Romania, reprezentant legal si legitim al tuturor medicilor care furnizeaza servicii in contract cu CAS , deci nu se pot emite ordine directe catre medicii de familie pentru efectuarea unor servicii in afara negocierilor si fara cuprinderea lor in Contractul Cadru si normele de aplicare a acestuia."Fara parcurgerea acestor etape, orice declaratie in spatiul public creeaza confuzie majora in randul populatiei si ingrijorarea justificata a medicilor de familie", mentioneaza CMR.Cat despre afirmatiile privind atribuirea unui numar de puncte (30) pe persoana infectata urmarita/monitorizata,"Propunerea celor '30 de puncte' este chiar ofensatoare, pentru ca din aceeasi suma alocata pentru servicii s-ar plati si surplusul de puncte, scazand astfel valoarea punctului 'per serviciu'", declara CMR.Potrivit sursei citate, medicul de familie nu va patrunde in focar pentru evaluare primara."Medicul de familie poate face - face deja - monitorizarea la distanta pentru pacientii cu COVID-19 izolati la domiciliu; medicul de familie poate face (daca o va dori) ancheta epidemiologica pentru pacientii suspecti si confirmati COVID-19 inregistrati pe platforma DSP; orice modificare a pachetului de servicii trebuie negociata cu reprezentantii legali ai medicilor (CMR); serviciile propuse trebuie insotite de finantare adaugata fondurilor CNAS; alta categorie de servicii tinand de sanatatea publica trebuie finantata si platita pe baza de contract cu directiile de sanatate publica", subliniaza CMR.Vaccinarile cu vaccinuri gripale achizitionate de pacienti sunt servicii care ar trebui recunoscute si platite de directiile de sanatate publica pe baza de contract, asa cum ar trebui sa se intample pentru toate vaccinarile cuprinse in programul national de vaccinari, mai spune sursa citata."Nutrim speranta ca decidentii vor analiza cu toata atentia observatiile din acest document si vor lua cele mai intelepte hotarari numai impreuna cu reprezentantii legali si legitimi ai medicilor", concluzioneaza CMR.