Colindatori din Bistrita-Nasaud, amendati de jandarmi pentru ca nu au respectat restrictiile. Ce sume trebuie sa scoata din buzunar

"Cu toate recomandarile facute de catre autoritati, au existat si bistriteni care au tinut neaparat sa se intalneasca in grup mai mare de 6 persoane si sa mearga la colindat. Din pacate, acestia s-au intalnit cu jandarmii si cele 8 persoane au fost sanctionate cu cate 500 de lei pentru constituirea unui grup pietonal mai mare de 6 persoane care nu apartin aceleiasi familii. De asemenea, tot in noaptea de Ajun, jandarmii au mai depistat 7 persoane care mergeau la colindat, cu toate ca era trecut de ora 23,00. Cei in cauza au fost sanctionati pentru nerespectarea masurilor privind restrictiile de libera circulatie a persoanelor in afara locuintei/gospodariei in intervalul orar 23,00- 5,00 cu amenzi in valoare de 1.500 de lei si 4 avertismente scrise", mentioneaza Jandarmeria.In Ajunul Craciunului, jandarmii au mai aplicat 13 amenzi, in valoare de 5.800 lei, si 16 avertismente scrise pentru nerespectarea restrictiilor de libera circulatie, dar si pentru nerespectarea masurilor privind distantarea fizica si protectia individuala.