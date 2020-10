Ce recomandari a primit Liviu Pop pe Facebook, dupa ce a fost scos de PSD din lista pentru Senat. "Vorbiti cu Serban Nicolae, cica cunoaste niste oferte la Uber"

"Dragi prieteni de pe Facebook,Desi am fost votat pentru prima pozitie la Senat de CEX PSD Maramures, am fost inlaturat de pe lista.Ce decizie credeti ca ar trebui sa iau:1. Sa raman in PSD?2. Sa imi dau demisia din PSD?3. Sa candidez din partea altui partid?4. Altceva?Va multumesc pentru eventualul raspuns.Respect!", a scris Liviu Marian Pop pe Facebook.Cele mai haioase dintre raspunsuri:"Puteti sa va inscrieti in Pnl. Va primesc cu bratele deschise, parol"."Cred ca cel mai bine ar fi sa ramaneti in PSD. E bine pentru toata lumea""Sa stai acasa si sa te tratezi bine la "genunche" ca s-a apucat Codruta Kovesi de treaba! Altfel ajungi sa te chinuie pe la Rahova cum il chinuie si pe sarmanul de Dragnea spatele!"."Va cer scuze anticipat "pentru extazul pe care-l simt cand realizez ca va intoarceti la adevarata menire, un ilustru si profund NIMENEA!"."Vorbiti cu Serban Nicolae , cica cunoaste niste oferte la Uber".