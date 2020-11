Comisiile Senatului au marti pe ordinea de zi, pentru raport, initiativa cetateneasca "Fara penali in functii pulblice"

Senatorul USR Nicu Falcoi, presedintele comisiei de constitutionalitate, a trimis joia trecuta o noua solicitare catre comisia juridica a Senatului in care a cerut urgentarea procesului legislativ in cazul initiativei cetatenesti de revizuire a Constitutiei "Fara penali in functii publice". Formatiunea cere ca scrutinul sa aiba loc in 6 decembrie.USR a precizat ca initiativa trebuie votata intre 9-12 noiembrie pentru ca referendumul sa fie organizat odata cu alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020.Liderul senatorilor USR Radu Mihail a solicitat in sedinta de martea trecuta a Biroului permanent al Senatului urgentarea punerii in circuitul parlamentar a initiativei cetatenesti de revizuire a Constitutiei cunoscuta sub denumirea "Fara penali in functii publice". El a subliniat ca a informat, saptamana trecuta, conducerea forului legislativ ca ca aceasta este blocata nejustificat si ca termenul pana la care comisia de constitutionalitate si comisia juridica ar fi trebui sa depuna raportul era 29 iulie a.c.Pe 14 iulie, Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de prim for sesizat, initiativa cetateneasca "Fara penali in functii publice". Au fost 295 de voturi "pentru" si o abtinere.Initiativa "Fara penali in functii publice" prevede introducerea unui alineat in Constitutie la articolul 37 care spune ca: "Nu pot fi alesi in organele administratiei publice locale, in Camera Deputatilor, in Senat si in functia de Presedinte al Romaniei cetatenii condamnati definitiv la pedepse privative de libertate pentru infractiuni savarsite cu intentie, pana la intervenirea unei situatii care inlatura consecintele condamnarii".Dupa dezbaterile in comisiile reunite, initiativa urmeaza sa fie supusa votului plenului Senatului. In cazul in care ea primeste votul favorabil a doua treimi din numarul senatorilor, Guvernul ar urma sa organizeze referendumul de modificare a Constititiei in 30 de zile.