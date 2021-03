Prefectul Capitalei: Vom convoca Comitetul pentru Situatii de Urgenta maine, la prima ora. Masurile vor fi aplicabile incepand de vineri seara

Fluxul de calatori, monitorizat in timp real

Restrictiile pentru limitarea pandemiei

"Imediat dupa ce va fi publicata hotararea de Guvern vom convoca CMBSU si restrictiile se vor aplica imediat. Maine dimineata va fi convocat la prima ora, la 8.00 - 9.00. Nu pot sa va spun oficial care vor fi. Stim ca exista in plan modificarea programului agentilor economici, modificarea intervalului de circulatie. Restrictiile vor intra in vigoare maine seara si incepand cu seara de vineri vor fi aplicabile masurile.Pentru scoli nu avem, exista deja un ordin comun al Mini si MS care spune ce se intampla. Cu privire la mall-uri vom lua masuri ca sa evitam aglomeratia. Concret, sunt deja masuri prevazute prin ordine succesive ale Ministerelor Sanatatii si Economiei cu privire la calcularea capacitatii de 7 metri patrati pentru o persoana in spatiile acestea", a afirmat joi Alin Stoica.El a mai spus ca publicul calator va fi informat in mijloacele de transport despre purtarea mastii, iar fluxul de calatori va fi monitorizat in timp real."In mijloacele de transport in comun vom lua masuri sa fie informat public calator cu privire la purtarea mastii. STB a facut eforturi pentru monitorizarea in timp real a fluxului de calatorii si sa se intre pe usa din fata. Vom urmari circuitele STB, Metrorex si mall-urile, astfel incat sa evitam aglomerarea", a mai explicat Stoica.Intrebat despre posibile restricitii privind iesirea din Bucuresti , prefectul Capitalei a raspuns: "Daca masurile Guvernul vor fi acestea de a restrictiona iesirea din Bucuresti atunci da (nu se va putea iesi din week-end din Capitala - n.r.). Daca se confirma cele pe care le-am vazut in mass-media, in week-end ar fi bine sa stam in Bucuresti".Chestionat despre inchiderea salilor de fitness, Alin Stoica a spus: "Nu stiu. Am vazut si eu. Agentii economici in general vor avea programul redus. Salile de fitness am vazut si eu pe surse ca e posibil sa aiba activitatea suspendata pe perioada asta, dar vom astepta confirmarea".Comitetul National pentru Situatii de Urgenta are in discutie mai multe masuri pentru limitarea pandemiei. Potrivit documentului de lucru al CNSU, obtinut de News.ro, este avuta in vedere reducerea intervalului de circulatie pana la ora 20.00 , in localitatile in care incidenta in ultimele 14 zile este peste 4 la mia de locuitori si mai mica de 7,5 la mie, pentru zilele de vineri, sambata si duminica. De asemenea, unde incidenta este peste 7,5 la mie, este redus intervalul de circulatie pana la ora 20.00 pe toata durata saptamanii.Magazinele vor fi inchise la ora 18.00 in localitatile unde rata de infectare este peste 4 la mie si sub 7,5 la mie, pentru zilele de vineri, sambata si duminica, iar unde este de peste 7,5 la mie masura este aplicata pe toata durata saptamanii.Activitatea in salile de sport si fitness este suspendata in localitatile unde incidenta este de peste 4 la mie, iar masura inceteaza atunci cand rata de infectare scade sub 3,5 la mie. De Pastele catolic si ortodox este permisa circulatia in intervalul orar 20.00 - 02.00, iar pentru sarbatoarea Pesah, pe 27 si 28 martie, persoanele se pot deplasa in intervalul orar 18.00 - 22.00. Guvernul are joi sedinta, de la ora 17.00, pentru a adopta un proiect de hotarare cu masurile propuse de CNSU.