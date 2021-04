Sedinta a Comitetului pentru Situatii de Urgenta al Capitalei pentru prelungirea masurilor dispuse in contextul pandemiei

"In principiu vor fi mentinute masurile actuale, cu derogarile prevazute in HG 432/2021, derogari pentru ziua de 30 aprilie si pentru noptile de Paste si de Ramazan", a precizat, vineri, prefectul Capitalei, Alin Stoica.Incidenta de cazuri de infectari cu SARS-CoV-2 la mia de locuitori comunicata de GCS vineri pentru Bucuresti a fost de 4,15.Pe 10 aprilie, CMBSU a adoptat o hotarare conform careia pe 23 aprilie, in vinerea dinaintea Floriilor, magazinele sunt deschise in Capitala pana la ora 20,00 si a prelungit masurile dispuse deja.Printre acestea se numara:* Circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei este interzisa in intervalul orar 22,00 - 5,00 in zilele de luni pana joi si in intervalul orar 20,00 - 5,00 in zilele de vineri, sambata si duminica, cu conditia mentinerii incidentei cumulate la cel mult 7,5/1.000 de locuitori.* Programul operatorilor economici care desfasoara activitati de comert/prestari servicii in spatii inchise si /sau deschise, publice si/sau private, se poate desfasura in intervalul 5,00 - 18,00 in zilele de vineri, sambata si duminica. In zilele de luni - joi, programul poate fi desfasurat in intervalul orar 5,00 - 21,00, cu conditia mentinerii incidentei cumulata la cel mult 7,5/1.000 locuitori. Prin exceptie, in intervalul orar 21,00 - 5,00 in zilele de luni pana joi, respectiv 18,00 - 5,00 in zilele de vineri, sambata duminica, pot fi facute livrari la domiciliu.Pe 8 aprilie, Guvernul a aprobat prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei cu 30 de zile, incepand cu data de 13 aprilie, stabilind si anumite relaxari in privinta circulatiei de noapte in contextul Pastelui Ortodox si a sarbatorilor dedicate Ramazanului.Se prevede ridicarea carantinei de noapte in perioada 1 mai - 2 mai , in intervalul orar 20,00 - 5,00, pentru deplasarea si participarea la slujbele religioase din Noaptea de Inviere a Pastelui Ortodox.De asemenea, in zilele de 23 si 30 aprilie, in toate localitatile, operatorii economici care desfasoara activitati de comert/prestari de servicii in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private, isi pot organiza si desfasura activitatea in intervalul orar 5,00 - 20,00.Enoriasii musulmani au permisiunea de a se deplasa in afara locuintei/gospodariei in perioada 8 mai - 9 mai, in intervalul orar 20,00 - 5,00, pentru a participa la sarbatoarea religioasa specifica lunii Ramazan.