Pfizer reduce temporar livrarile de vaccin impotriva COVID-19. Cum vor fi afectate tarile din Europa

Modificari la nivelul procesului si unitatii de productie

"Am primit acest mesaj astazi, cu putin inainte de ora 10:00 (9:00 GMT). Ne asteptam la 43.875 de doze de vaccin de la Pfizer in saptamana a 3-a (saptamana viitoare). Acum se pare ca vom primi 36.075 de doze", a indicat FHI intr-un comunicat.Reducerea livrarilor este determinata de limitarea productiei de catre Pfizer astfel incat compania sa isi poata imbunatati capacitatea de productie la 2 miliarde de doze de vaccin pe an de la 1,3 miliarde in prezent, a precizat FHI."Aceasta reducere temporara va afecta toate tarile europene", a notat FHI. "Deocamdata nu este clar cat va dura pana cand Pfizer va reveni la capacitatea maxima de productie", a adaugat institutia norvegiana.Pfizer a declarat ca este necesar sa realizeze unele modificari la nivelul procesului si a unitatii de productie care vor necesita aprobari suplimentare."Desi va avea un impact temporar asupra transporturilor la sfarsitul lunii ianuarie pana la inceputul lunii februarie, va oferi o crestere semnificativa a numarului dozelor disponibile pentru pacienti la sfarsitul lunii februarie si in martie", a indicat Pfizer intr-un comunicat.Norvegia, tara care nu este membra a Uniunii Europene, are acces la vaccinurile obtinute de blocul comunitar prin intermediul Suediei, stat membru al UE, care achizitioneaza mai multe doze decat are nevoie si le vinde Norvegiei, noteaza Reuters.Institutul norvegian a declarat ca nu vor exista intarzieri in implementarea procesului de vaccinare a populatiei tarii deoarece au fost constituite rezerve de vaccinuri de cand Norvegia a inceput sa primeasca livrarile.Numeroase tari din UE sustin ca primesc cantitati mai mici de vaccinuri impotriva COVID-19 si se plang de incertitudine cu privire la livrarile viitoare, au declarat pentru Reuters oficiali UE.