Topul reactiilor adverse la cele patru vaccinuri COVID-19 aprobate in Uniunea Europeana. Tabel comparativ

In cazul ultimului vaccin autorizat, cel produs de compania Johnson and Johnson, care va aparea in Romania in luna aprilie, oficialii companiei spun ca, potrivit studiului de siguranta, tot durerea la locul vaccinarii este cea mai frecventa reactie adversa."Siguranta COVID-19 Vaccine Janssen a fost evaluata intr-un studiu de faza 3 in curs de desfasurare (COV3001). La un numar total de 21895 de adulti, cu varsta de 18 ani si peste s-a administrat COVID19 Vaccine Janssen. Varsta mediana a persoanelor a fost de 52 de ani (interval 18-100 ani). Analiza sigurantei a fost realizata odata ce a fost atinsa durata medie de urmarire de 2 luni dupa vaccinare", se arata in prospectul vaccinului.In studiul COV3001, cea mai frecventa reactie adversa locala raportata a fost durerea la nivelul locului de injectare (48,6%). Cele mai frecvente reactii adverse sistemice au fost cefalee (38,9%), oboseala (38,2%), mialgie (33,2%) si greata (14,2%). Pirexia (definita ca temperatura corpului ≥38,0 grade C) a fost observata la 9% dintre participanti.Majoritatea reactiilor adverse a aparut in decurs de 1-2 zile de la vaccinare si reactiile adverse au avut intensitate usoara pana la moderata si durata scurta (1-2 zile). Reactogenitatea a fost in general mai usoara si a fost raportata mai rar la adultii mai in varsta (763 adulti ≥65 ani).Reactii adverse posibile- modificari ale ritmului batailor inimii- dificultati la respiratie- respiratie suieratoare (wheezing)- umflare a buzelor, fetei sau gatului- urticarie sau eruptie pe piele- greata sau varsaturi- durere de stomac.Foarte frecvente (pot afecta mai mult de 1 persoana din 10)- sensibilitate, durere, caldura, mancarimi sau vanataie la nivelul locului de administrare a injectiei- senzatie de oboseala (fatigabilitate) sau stare generala de indispozitie- frisoane sau senzatie de febrilitate- durere de cap- greata (senzatie de rau)- durere articulara sau muscularaFrecvente (pot afecta pana la 1 din 10 persoane)- umflare sau inrosire la nivelul locului de administrare a injectiei- febra (> 38 grade C)- varsaturi (stare de rau) sau diareeMai putin frecvente (pot afecta pana la 1 din 100 de persoane)- somnolenta sau ameteli- scadere a poftei de mancare- umflare a ganglionilor limfatici- transpiratie excesiva, mancarimi ale pielii sau eruptii pe pieleReactii adverse posibile- senzatie de lesin sau stare de confuzie;- modificari ale ritmului batailor inimii;- dificultati la respiratie;- respiratie suieratoare;- umflare a buzelor, fetei sau gatului;- urticarie sau eruptie pe piele;- greata si varsaturi;- durere de stomac.Acestea pot include:Foarte frecvente (pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane):- umflare in zona axilei- durere de cap- greata- varsaturi- dureri musculare, dureri articulare si rigiditate- durere sau umflare la locul de administrare a injectiei- oboseala excesiva- frisoane- febraFrecvente (pot afecta pana la 1 din 10 persoane):- eruptie- eruptie, inrosire sau urticarie la locul de administrare a injectieiMai putin frecvente (pot afecta pana la 1 din 100 persoane):- mancarime la locul de administrare a injectieiRare (pot afecta pana la 1 din 1000 persoane):- paralizie faciala periferica temporara (paralizia Bell)- umflare la nivelul fetei (poate sa apara la pacientii carora li s-au administrat injectii in scopcosmetic)Cu frecventa necunoscuta:- reactii alergice severe (anafilaxie)- hipersensibilitatePotrivit prospectului, efectele secundare sunt impartite pe trei categorii:Foarte comune (pot afecta peste 1 din 10 persoane)- durere la locul injectiei - oboseala- durere de cap- durere musculara- frisoane- durere a articulatiilor- febraComune (pot afecta pana la 1 din 10 persoane)- inflamatii la nivelul intepaturii- roseata la locul intepaturii- greataRare (pot afecta pana la 1 din 100 de oameni)- cresterea ganglionilor limfatici- stare generala de rau