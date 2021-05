Concertul lui Celine Dion de la Bucuresti, amanat pentru 2023. Ce se intampla cu biletele achizitionate

Evenimentul va avea loc pe 11 iunie 2023.Biletele achizitionate isi pastreaza valabilitatea, au anuntat joi seara organizatorii, Emagic. Participantii la eveniment beneficiaza in continuare de toate drepturile conferite de biletul de access achizitionat si se supun regulamentului organizatorului, termenilor si conditiilor distribuitorului de bilete (Eventim.ro si Iabilet.ro) si legislatiei locale in vigoare. Din cauza pandemiei si a restrictiilor curente privind adunarile publice, Celine Dion a fost nevoita sa isi reprogrameze din nou datele turneului ei "Courage". Siguranta si sanatatea publicului sunt prioritatea numarul unu pentru artista si Concerts West/ AEG Presents, astfel, cateva dintre concertele din a doua parte a turneului european, care au fost amanate pentru 2021, au fost reprogramate pentru 2023. Concertele planificate sa aiba loc vara aceasta la Tel Aviv, Nicosia, Attard, Atena, Bucuresti, Carhaix, Lucca si Nyon vor avea loc in perioada mai - iulie 2023.Celine Dion a transmis: "Eram foarte nerabdatoare sa va intalnesc pe toti in Europa in aceasta vara, dar, din pacate, din cauza situatiei mondiale, lucrurile s-au tot amanat. Suntem foarte bucurosi pentru spectacolele pe care le vom putea tine in 2023 si de abia astept sa va vad in sfarsit".Laura Coroianu, director Emagic, a declarat: "Ne pare extrem de rau ca suntem nevoiti sa reprogramam concertul Celine Dion din nou, dar suntem foarte bucurosi ca Bucurestiul se numara printre orasele care vor putea in continuare sa gazduiasca spectacolul. Evident, aceasta nu a fost decizia pe care speram sa o luam, dar respectand masurile guvernamentale in vigoare - si in timpuri de o incertitudine fara precedent - aceasta este acum singura noastra optiune viabila, pe care am fost nevoiti sa o acceptam cu durere in suflet.Dorim sa ne aratam aprecierea fata de fanii Celine Dion pentru rabdarea lor si sa ii recompensam cu o tombola unica, cu multe premii, in speranta ca vom mai alina asteptarea. Asa cum va puteti imagina, amanarea concertului este la fel de neplacuta pentru noi precum este si pentru fani si in aceasta lumina, rugam publicul sa ne acorde o mica perioada de timp pentru a pune la punct detaliile tombolei, situatia voucherelor si a altor aspecte pe care le implica aceasta a doua reprogramare. Va multumim enorm pentru intelegere, revenim cu detalii in cel mai scurt timp posibil".Mai multe detalii legat de concertul din 11 iunie 2023 vor fi disponibile in curand. Ultimele bilete disponibile pot fi cumparate de pe celine.emagic.ro.