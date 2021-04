Primul concert cu spectatori, la Cluj-Napoca, in luna mai. Participantii trebuie sa fie vaccinati

Primarul Emil Boc a declarat ca intr-o discutie purtata cu premierul Romaniei, Florin Citu , seful Guvernului a fost de acord cu organizarea unui spectacol de test la Cluj-Napoca, pe modelul Barcelona.Emil Boc a anuntat ca evenimentul va avea loc in luna mai."Premierul a acceptat un spectacol de opera experimental. Evenimentul va avea loc la Opera, cu conditia ca participantii sa fie vaccinati ", a declarat, vineri, primarul municipiului Cluj-Napoca.Acesta a adaugat ca viata trebuie sa mearga inainte, iar locurile de munca trebuie sa fie salvate.Totusi, Emil Boc recomanda clujenilor sa fie prudenti de sarbatori, pentru ca de asta va depinde relaxarea masurilor."Vom avea evenimente in aceasta vara, iar dupa 15 mai autoritatile vor incepe sa anunte masurile pentru organizarea de evenimente. Dupa 2 saptamani, dupa Pasti, va fi testul de incercare, la analizarea rezultatelor dupa perioada de Pasti", a adaugat Emil Boc. Nu a existat niciun semn⁣ de contagiere dupa concertul-test organizat pe 27 martie in Barcelona . Cei 5.000 de spectatori au purtat masti, insa fara sa pastreze distanta, au afirmat organizatorii, potrivit AFP.La doua saptamani dupa un concert sustinut de trupa Love of Lesbian, toti participantii au realizat teste PCR si "nu exista niciun semn care sa sugereze ca vreo contagiere a avut loc in timpul evenimentului, ceea ce era obiectul acestui studiu"⁣, a declarat Josep Maria Llibre, medic in cadrul spitalului Germans Trias i Pujol din localitatea Badalona, cu prilejul unei conferinte de presa.