Surpriza pentru cei care se vor vaccina la maratonul din Bucuresti. Unde vor putea asista la un concert de Ziua Europei

Program muzical

Alexandru Tomescu, cu vioara Stradivarius Elder-Voicu, obiect de patrimoniu, si Sinziana Mircea vor intepreta, de la ora 16:00, lucrari de Johann Sebastian Bach, Fritz Kreisler, C. Saint Saens, Ciprian Porumbescu si Constantin Dimitrescu. Programul artistic va avea o durata de 40 de minute."Este o onoare si o mare bucurie sa pot raspunde prezent invitatiei Ministerului Culturii si a oferi un moment muzical tuturor celor care aleg sa se vaccineze. Cred ca vaccinarea este cruciala pentru o revenire cat mai grabnica la o viata normala. Pentru mine, viata normala nu poate exista fara muzica, fara concerte si fara public, iar muzica vine sa reaminteasca despre frumusetea uitata a vietii noastre. Yo-Yo Ma a cantat imediat dupa ce a fost vaccinat, in sala de asteptare post vaccinare. Pe 9 mai, la ora 16:00, impreuna cu pianista Sinziana Mircea vom prezenta celor veniti la vaccinare, la Bibioteca Nationala a Romaniei, un recital de vioara si pian cu lucrari dintre cele mai spectaculoase. Muzica ne poate reda speranta! Muzica inseamna conexiune in ciuda distantarii si merge mai departe, cu fiecare dintre noi. Va asteptam la vaccinare si la concert!", a transmis intr-un comunicat violonistul Alexandru Tomescu.Pianista Sanziana Mircea a spus: "A fost o perioada extrem de dificila pentru noi, toti, dar parca artistii au trecut prin cele mai grele momente, lipsindu-le scena, actul artistic si mai ales energia publicului. Vaccinarea este un moment important pentru intreaga omenire si cu incredere speram ca ne vom relua vietile si reveni la normalitate".Maratonul de vaccinare - Editia Bucuresti , va avea loc la Biblioteca Nationala a Romaniei si la Sala Palatului, incepand de vineri, 7 mai, ora 16:00 pana luni, 10 mai, ora 08:00, si este organizat de Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila".Maratonul bucurestean include Sala Palatului, cu 50 de cabinete de vaccinare, in care se vor folosi doar doze Pfizer/ BioNTech, si 1.200 de voluntari, pentru a oferi oportunitatea ca un numar mare de persoane sa se vaccineze.Partenerii acestui maraton, care au dorit sa se implice, sunt mai multe institutii din subordinea Ministerului Culturii - Biblioteca Nationala a Romaniei, Teatrul National de Opereta si Musical "Ion Dacian", Centrul National de Arta Tinerimea Romana si Filarmonica "George Enescu" -, care vor asigura momente artistice pe parcursul tuturor zilelor maratonului.Ora 16:00 - Teatrul National de Opereta si Musical "Ion Dacian"Geanina Meragiu - vioaraAdina Cocargeanu - pianIn program, lucrari de: Fritz Kreisler, Antonin Dvorak, Edward Elgar, Jules Emile Frederic Massenet, Glenn Miller, Carlos Gardel, Vittorio Monti.Ora 17:00 - Centrul National de Arta "Tinerimea Romana"Aron Cavassi - vioaraIulian Ochescu - pianIn program, lucrari de: Philip Glass, Arvo Part, Claude Debussy, Maurice Ravel, Bela Bartok Ora 15:00 - Teatrul National de Opereta si Musical "Ion Dacian"Geanina Meragiu - vioaraAdina Cocargeanu - pianIn program, lucrari de: Fritz Kreisler, Antonin Dvorak, Edward Elgar, Jules Emile Frederic Massenet, Glenn Miller, Carlos Gardel, Vittorio Monti.Ora 16:00 - Filarmonica "George Enescu"Ionut Stefanescu - flautClementina Ristea-Ciucu - pianIn program, lucrari de: Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Handel, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Antonin Dvorak, Ciprian Porumbescu, George Enescu, Mancini, Petre Elinescu, Tiberiu Brediceanu.Ora 17:00 - Centrul National de Arta - Tinerimea Romana - Trio cu pianSebastian Antoneac - clarinetCornelius Zirbo - violoncelTheodor Dumitru- pianIn program, lucrari de: Ludwig van Beethoven si Johannes BrahmsOra 16:00 - Alexandru Tomescu - vioara, Sanziana Mircea - pianIn program, lucrari de: Johann Sebastian Bach, Fritz Kreisler, C. Saint Saens, Ciprian Porumbescu, Constantin Dimitrescu.Ora 17:00 - Centrul National de Arta "Tinerimea Romana"Izabela Ghergu - violoncelIoana Tudor - vioaraIonut Diaconu - pianIn program, lucrari de: George Enescu, Georg Friedrich Handel, Johann Sebastian Bach, Franz Liszt.Maratonul de Vaccinare - Editia de Bucuresti incepe astazi dupa-amiaza, la Biblioteca Nationala si la Sala Palatului, fiind organizate 50 de fluxuri unde doritorii vor putea primi serul Pfizer, fara programare. In cadrul maratonului, care se va incheia luni dimineata, va avea loc si un program artistic. Pe durata maratonului, autobuzele de pe liniile 104, 117, 178, 300, 313 si 368 vor circula si noaptea. "Incepand de vineri (7 mai), ora 16:00, si pana luni (10 mai), ora 08:00, la Biblioteca Nationala din Bucuresti are loc Maratonul de Vaccinare - Editia Bucuresti, organizat de Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila". Cele 10 cabinete de vaccinare pot primi toate persoanele doritoare, indiferent daca sunt din Bucuresti sau alte localitati, doar cu buletinul, fara a fi nevoie de programare", a transmis Ministerul Culturii. Maratonul bucurestean include si Sala Palatului si cuprinde 50 de cabinete de vaccinare , in care se vor folosi doar doze Pfizer/BioNTech. La eveniment participa 1.200 de voluntari, pentru a oferi oportunitatea unui numar crescut de persoane sa se vaccineze."Ma bucur ca prin acest parteneriat cu Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila", organizatorul evenimentului, am asigurat si implicarea zonei culturale, una din cele mai afectate de pandemia provocata de virusul Sars-CoV2, care are nevoie de sprijinul fiecarui roman. In acest maraton au dorit sa se implice mai multe institutii din subordinea Ministerului Culturii.Astfel, alaturi de Biblioteca Nationala a Romaniei, vom avea Teatrul National de Opereta si Musical "Ion Dacian", Centrul National de Arta Tinerimea Romana si Filarmonica George Enescu care vor asigura momente artistice pe parcursul maratonului", a declarat ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu