Concerte vor fi reluate la Sala Radio. Cand este programat primul eveniment

Dupa cateva luni in care toate evenimentele stagiunii au fost transmise live de la Sala Radio - pe calea undelor si online - publicul va reveni fizic in sala pe 4 iunie.Pentru a fi asigurata siguranta spectatorilor si a fi respectate normele in vigoare, sala va fi ocupata in proportie de 30%. Nu va fi necesara prezentarea unui certificat de vaccinare sau a unui test. Accesul la concertele organizate la Sala Radio este permis pana la ora 18:50 si publicul este rugat sa respecte cu strictete regulile de acces afisate la intrarea in incinta cladirii si pe site-ul orchestreradio.ro. Primul concert pentru care se vor putea achizitiona bilete este cel prezentat de Orchestra Nationala Radio pe 4 iunie 2021, cu un program Mozart si Schubert dirijat de Lubnan Baalbaki (Liban). Solista va fi pianista Sinziana Mircea.Biletele in format electronic pentru toate concertele lunii iunie vor fi puse in vanzare incepand cu data de 31 mai, pe iabilet.ro. Ele pot fi cumparate si de la casa de bilete a Salii Radio incepand cu 2 iunie.